UFJF suspende atividades presenciais nesta terça-feira

O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus David, anunciou nesta segunda, 16 de março, a interrupção de todas as atividades presenciais, mantendo apenas ações essenciais. No campus de Juiz de Fora, a suspensão será feita a partir desta terça, 17, e no Campus de Governador Valadares, em função de acordo com a prefeitura local, a partir de quarta, 18.

Com o intuito de estabelecer uma política única de ação, a vice-reitora da UFJF e presidente do Comitê de Monitoramento, Girlene Silva, esteve em reunião nesta tarde com representantes da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Na oportunidade, foi anunciada uma mudança significativa no quadro epidemiológico da cidade, com o surgimento de um novo caso de contaminação. Com base nesta informação, o Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre o Covid19 (coronavírus) tomou a decisão de suspender as atividades.

De acordo com o reitor, o Comitê Técnico utilizou informações privilegiadas e as melhores bases teórico-científicas para assessorar todo o processo de decisão. “Uma linha fundamental de ação definida pelo Comitê foi que a UFJF não deveria tomar decisões isoladas, deveríamos trabalhar de forma conjunta, tanto com o poder público local, quanto com o conjunto das universidades mineiras. Trabalhamos nessas duas frentes”, explica.

Outro ponto que impactou na decisão do Comitê foi a recomendação do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais pela paralisação de forma conjunta das atividades. Nesta terça, 17, haverá reunião do Conselho Superior (Consu) da universidade para definir os desdobramentos administrativos e acadêmicos dessa decisão.

No campus de Governador Valadares, pela não existência de registro epidemiológico, as atividades serão interrompidas na quarta-feira, como recomendado pelo poder público municipal e pelas instituições públicas federais do estado.

Marcus David, juntamente a integrantes da administração superior, se reuniu hoje com representantes dos Conselhos setoriais de Graduação (Congrad) e de Pós-graduação e Pesquisa para informar as decisões tomadas em relação ao Coronavírus (Covid-19). Na oportunidade, foi pedido a colaboração para o enfrentamento dos desafios impostos pelo quadro epidemiológico do município.

