Sexta-feira, 27 de março de 2020, atualizada às 14h52

Fhemig abre abre contratação temporária para o Hospital Regional João Penido de Juiz de Fora



Da redação



A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu nesta sexta-feira, 27 de março, chamamento emergencial de profissionais para integrar as equipes que estão atuando no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). As vagas são temporárias e imediatas para o Hospital Regional João Penido de Juiz de Fora. Para a unidade, o Chamamento Público Emergencial nº 05/2020 começa às 8h do dia 30 de março e vai até as 17hdo dia 31 de março.



Para realizar a inscrição, o candidato deverá escanear e encaminhar os documentos que comprovam o Pré-Requisito e as Informações Curriculares para o e-mail pss.hrjp@fhemig.mg.gov.br. A Ficha de Inscrição que consta no edital deve ser impressa, preenchida e assinada pelo candidato, e encaminhada junto com os outros documentos. O e-mail deverá ter o Título: “Inscrição no Chamamento Público Emergencial para a Função de ….”, de forma que o candidato deverá indicar a Função para a qual está se inscrevendo.



As vagas são distribuídas da seguinte forma: Médicos (qualquer especialidade), Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Fisioterapeutas (Respiratória, Pneumofuncional, Cardiorrespiratória, Respiratória Adulto ou CTI/ UTI Adulto), Psicólogos, Assistentes Sociais e Auxiliares Administrativos.



Caso o candidato envie currículo e documentação para o e-mail informado e não receba a mensagem eletrônica de confirmação de inscrição, deverá o mesmo ligar para (32) 3691-9529 e checar o ocorrido, sob pena de não ter sua inscrição efetuada. O telefone para contato estará disponível no horário de 8h às 17h.



O resultado da classificação na página eletrônica da FHEMIG – www.fhemig.mg.gov.br, em 7 de abril, a partir das 17h. Os selecionados deverão comparecer nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2020, para o exame médico pré-admissional.

Esta contratação se dará por meio de assinatura de contrato administrativo por tempo determinado de até 90 (noventa) dias.



O chamamento também vale para contratações temporárias nos Hospitais Eduardo de Menezes (Belo Horizonte) e Regional Antônio Dias (Patos de Minas).

