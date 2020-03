Sábado, 28 de março de 2020, atualizada às 11h25

Carrefour abre 5 mil vagas de trabalho em todo o Brasil

Diante do aumento da demanda em todas as lojas do Brasil durante o período de isolamento social que se instalou no país para o combate ao Covid-19, o Carrefour abriu 5 mil vagas de emprego. Os postos de trabalho são para operador de loja, auxiliar de perecíveis, agente de prevenção, recepcionista de caixa, padeiro, peixeiro, técnico em manutenção, açougueiro, operador de centro de distribuição e vendedor de eletrodomésticos.



Os interessados devem se cadastrar por meio do site http://www.99jobs.com/carrefour. A seleção será realizada a partir desta semana e as vagas permanecerão abertas até o preenchimento total dos cargos.



O modo de seleção será no ambiente digital, desde a seleção dos candidatos, passando pelas entrevistas (online) até a contratação final, onde o novo colaborador poderá entregar todos os documentos digitalizados, sem precisar comparecer pessoalmente para a entrega.



Há oportunidades em todas as cidades do Brasil, no entanto, há um número maior de vagas nos municípios de Manaus (Amazonas), Distrito Federal (Brasília), Goiânia (Goiás), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Belo Horizonte (Minas Gerais), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Curitiba (Paraná), Campinas, Ribeirão Preto, ABC, Baixada Santista e na capital paulista, todas localizadas no estado de São Paulo.



Requisitos



Para se candidatar às vagas, é necessário ter concluído ou estar cursando o segundo grau completo. Algumas funções requerem outros pré-requisitos, como o cargo de operador de loja. Para essa vaga, é necessário atuar com reposição, precificação, verificação de validade e apoio às demandas dos clientes das áreas têxtil, utilidades do lar, papelaria, ferramentas, brinquedos, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis, congelados, mercearia, limpeza e higiene pessoal.



Já para o cargo de auxiliar de perecíveis, é necessário ter experiência como auxiliar na produção, organização, limpeza e ter atuado no apoio às demandas do clientes nas áreas de frios e laticínios, padaria, açougue, peixaria e frutas, legumes e verduras.



Quem deseja ocupar a vaga de agente de prevenção, precisa ter o segundo grau completo para atuar na fiscalização e controle de movimentação de mercadorias e pessoal, controle de quebras, monitoramento de câmeras, segurança patrimonial e orientação ao público.



O cargo de recepcionista de caixa requer interesse em atuar no registro e recebimento das mercadorias nos pontos de vendas, organização de check stand e apoio às demandas dos clientes.

