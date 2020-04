Sexta-feira, 17 de abril de 2020, atualizada às 17h33

Hospital das Forças Armadas abre 49 vagas para combate à COVID-19



Da redação



O Hospital das Forças Armadas (HFA), do Distrito Federal, lançou o edital para contratação de 49 profissionais da área de saúde, por tempo determinado, em decorrência da declaração de estado de calamidade pública em meio à pandemia do coronavírus. O edital completo pode ser acessado no site do Hospital das Forças Armadas (HFA).



Para concorrer às vagas, é necessário encaminhar currículo, de acordo com a função para a qual está concorrendo, bem como a cópia simples do diploma, de especializações e do registro no Conselho de Classe para o e-mail processoseletivo@hfa.mil.br até a data prevista de 17 de abril de 2020.



O processo seletivo emergencial será realizado sob responsabilidade da Seção de Seleção, Recrutamento e Treinamento (SSRT) do HFA.



O edital foi alterado por meio de uma retificação (n° 02/2020). Entre os pontos, foi adicionado exames que os interessados devem fazer. São eles: Hemograma completo;

Glicemia de jejum; Sorologia para Chagas; Anti-HbS; HbSAG; Anti-HCV; VDRL.



Também será exigido um cartão de vacina atualizado. Além disso, foram feitas alterações na admissão e na pontuação da fase de classificação dos candidatos.



Não há previsão de cobrança de taxa de inscrição.



Vagas

Etapas de seleção



Os profissionais serão avaliados por meio de etapa única que é a avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório, que irá analisar a experiência e qualificação profissional do candidato.



Os candidatos serão avaliados por uma comissão instituída pelo Comandante Logístico do HFA. O resultado final e a convocação estão previstos para serem divulgados no dia 22 de abril de 2020.



Os profissionais serão contratados pelo prazo de dois meses, podendo ser prorrogado em razão da situação de calamidade pública.

