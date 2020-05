Segunda-feira, 18 de maio de 2020, atualizada às 11h

Inscrições no processo seletivo para vagas temporárias do Estado estão abertas

Da redação



Começa nesta segunda, 18 de maio, as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação temporária de 18 profissionais que vão atuar em ações de reparação dos danos provocados pelo rompimento da Barragem B1, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. As vagas de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento são destinadas a Belo Horizonte, Curvelo e Divinópolis.

Os contratados vão prestar apoio técnico às ações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Os valores das contratações, incluindo encargos, acréscimos e demais vantagens, serão custeados pela mineradora.

O processo seletivo ocorre em três etapas: candidatura e habilitação; análise de currículos e títulos e entrevista. O prazo de validade da seleção é de até seis meses, a partir da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por no máximo 18 meses, de acordo com o edital.

Vagas

Ao todo, são 18 vagas para exercício de atividades em Belo Horizonte, Curvelo e Divinópolis.



Função: Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento

Remuneração bruta: R$ 2.292,09 + vale alimentação de R$ 47 por dia trabalhado

Escolaridade: Ensino superior completo

Carga horária: 40 horas semanais, cumpridas diariamente

Atribuições: Apoio técnico às ações da Sedese nos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem B1, da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

