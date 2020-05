Terça-feira, 26 de maio de 2020, atualizada às 16h23

Jovem Aprendiz Correios 2020 está com inscrições abertas

Da redação



A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos alterou parte do edital do concurso Jovem Aprendiz Correios 2020. São ofertadas 4.462 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Com a prorrogação anunciada, os interessados em participar do concurso devem se inscrever até 29 de maio de 2020 acessando ao site da empresa. Acesse edital completo.



Vagas



Todas as oportunidades disponíveis no processo seletivo dos Correios destinam-se ao Programa de Aprendizagem de Assistente Administrativo ou Assistente de Logística, conforme a distribuição por localidade.



Há vagas para cidades localizadas no Distrito Federal e nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.



Os aprendizes receberão pelos serviços prestados um salário mínimo-hora, além de vale-transporte compartilhado, vale-refeição ou alimentação compartilhado em 5% e uniforme (camiseta).



Pré-requisito



Entre os requisitos de participação dos candidatos no processo seletivo, podemos listar os seguintes:



Candidatos que possuam nacionalidade brasileira ou estrangeira, conforme o que está previsto na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho;

Tenham idade entre 14 e 22 anos completos, no ato da contratação, porém, essa faixa etária não se aplica aos candidatos pessoas com deficiência;

Estejam cursando, no mínimo, o 6º ano do ensino fundamental ou matriculado e frequentando a escola (caso não tenham concluído o ensino médio);

Aqueles que não tenham sido contratados anteriormente como jovem aprendiz pelos Correios ou que tiveram vínculo empregatício com a empresa;



Tenham disponibilidade para cumprir a jornada de aprendizagem, que é de 20 horas semanais (4 horas diárias).



Fases



O processo seletivo dos aprendizes envolverá a realização de três fases:



Comprovação dos seguintes quesitos de classificação: renda familiar mensal, idade, escolaridade e participação em programas sociais;

Pré-admissional: além dos exames médicos admissionais, será realizada a matrícula no Curso de Aprendizagem e a entrega dos documentos pessoais de comprovação das exigências para o ingresso; e

Contratação: que será feita gradualmente, conforme as necessidades dos Correios.



A seleção terá a validade de um ano, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.



Alterações no edital



Antes o edital informava que o jovem somente poderia concorrer à vaga localizada em seu município de residência. Agora, a redação diz que o candidato "deverá concorrer, preferencialmente, à vaga localizada no município no qual reside/mora, pois o benefício de vale-transporte será concedido estritamente nos moldes da legislação vigente".



Houve atualização no que diz respeito à realização da fase prática do Programa de Aprendizagem. Ela acontecerá "em unidade dos Correios localizada no município", conforme a lista que está no anexo do edital, e essa localidade deve ser escolhida pelo candidato no ato da inscrição. Já a fase teórica acontecerá nos endereços listados pela empresa e também disponíveis no edital.



Também houve mudanças em itens que tratavam dos procedimentos para inscrição, da pontuação de escolaridade e de documentos necessários, além de retificações nos anexos I e II, entre outros.





