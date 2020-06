Terça-feira, 2 de junho de 2020, atualizada às 17h40

Prefeitura de Bias Fortes abre concurso com 58 vagas para todos os níveis de escolaridades



Da redação



O edital do concurso da Prefeitura de Bias Fortes foi publicado com oferta de 58 vagas de início imediato para a administração municipal, sendo que os aprovados estarão sob o regime estatutário. A responsável por organizador o certame será a Cabral & Oliveira Concursos.



As inscrições para o concurso poderão ser feitas a partir do dia 22 de junho de 2020 até 22 de julho de 2020, no site da organização. Confira os valores das taxas de inscrição: cargos até nível fundamental: R$ 50,00; de nível médio: R$ 80,00; e de nível superior: R$ 120,00.



Estão previstas isenções para pessoas inscritas no CadÚnico. As informações para pedir o benefício podem ser conferidas no edital.



Vagas



O concurso oferecerá 58 vagas para 16 cargos diferentes de diversos níveis de escolaridade.



Alfabetizado: Operário, Servente Escolar;

Nível fundamental incompleto: Motorista, Oficial Especializado, Operador de Máquinas I;

Nível fundamental: Auxiliar Serviços Internos e Externos;

Nível médio/ técnico: Auxiliar Serviço Administrativo, Assistente de Administração I, Técnico em Enfermagem;

Nível superior: Professor II, Assistente Social, Bioquímico/Farmacêutico, Enfermeiro, Odontólogo, Fisioterapeuta e Médico.



As remunerações variam entre R$ 1.045,00 e R$ 5.252,63, sendo que a carga horária mensal será entre 90 e 220 horas. Também há oferta vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD).



O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por período igual em caso de necessidade.



Fases



Todos os candidatos passarão por uma prova escrita objetiva, prevista para ser realizada no dia 25 de outubro de 2020. As disciplinas que estarão presentes nas avaliações são: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais ou Conhecimentos Específicos.



Os cargos de Operador de Máquinas e motorista terão provas práticas. Haverá prova de títulos para os participantes que buscam aprovação em oportunidades de nível superior. Os critérios e pontuações da avaliação de títulos e os detalhes da prova prática estão disponíveis no edital.

