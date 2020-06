Sábado, 6 de junho de 2020, atualizada às 09h12

CREFITO-4ª Região-MG abre inscrições para concurso com 110 vagas

Da redação



O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO 4), com sede em Belo Horizonte, publicou o edital de concurso que vai selecionar 110 profissionais para compor o seu quadro de servidores efetivos. O concurso CREFITO-4ª Região-MG oferta seis vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. A empresa responsável por organizar e executar a seleção é o Instituto Quadrix.



Os interessados em participar da seleção devem se inscrever no período previsto entre às 10h do dia 21 de maio às 23h59 do dia 13 de julho de 2020, por meio do endereço eletrônico da banca organizadora.



A taxa de inscrição será de acordo com o grau de escolaridade do cargo concorrido. Para nível médio o valor é R$ 80,00, já para vagas de nível superior, a taxa é R$ 100,00.

Vagas

Veja a relação de vagas no quadro abaixo:



Confira o edital completo para verificar as vagas de ampla concorrência, para candidatos negros e para pessoas com deficiência.



Etapas de seleção



Os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas: provas objetivas e discursivas. As etapas terão caráter eliminatório e classificatório.



As provas objetivas terão 120 questões e a discursiva será uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de agosto de 2020.



Este concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período a critério do Conselho.





