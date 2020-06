Segunda-feira, 15 de junho de 2020, atualizada às 11h20

Critt promove palestras com foco em ecossistemas de inovação e data science

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza uma programação especial de eventos on-line durante o período de isolamento social. Em sua nona edição, o Critt na Quarentena traz palestras com foco em ecossistemas de inovação e data science para negócios.

CrittTalks - Data Science para negócios

Nesta terça-feira, 16, das 15h às 17h, o gerente do Setor de Empreendedorismo do Critt, Rafael Gonçalves, recebe especialistas para esclarecer o significado de data science e como a aplicação do mesmo pode influenciar no desempenho do negócio. Eles ainda vão comentar sobre a indústria 4.0 e apontar os desafios que o Brasil enfrenta para fazer a transição para esse paradigma ("data-driven world"). O talk será na plataforma de Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN) e os interessados podem realizar a inscrição gratuita no Sympla.

O evento terá a participação do professor do departamento de Sistemas de Informação da UFJF e CEO da Célula Gestão de Documentos, Luiz Felipe Mendes; do doutorando em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (MAEG) pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa (ULISBOA) e mestre em Economia Aplicada, Daniel Reis; e do co-fundador da Handcom Ventures, da Microlocation, diretor da Fumsoft e do MGTI, Gustavo Oliveira.

CrittLives - Ecossistemas de inovação

A live acontecerá na próxima quinta-feira, 18, às 17h, no perfil oficial do Critt no Instagram (@crittufjf). Desta vez, a gerente de Planejamento e Gestão, Débora Marques, entrevista o doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação e mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Leonardo Frossard. O convidado é colaborador do Critt e tem experiência na área de gestão da inovação, empreendedorismo tecnológico, gestão de ambientes de inovação e economia, com ênfase em administração financeira e de projetos.

