Marinha Mercante divulga edital com 100 vagas



A Marinha do Brasil anunciou o edital de seu processo seletivo de admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM/2021). São 100 vagas em disputa, sendo 55 vagas para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro-RJ, e 45 vagas para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém-PA.



As vagas são para os cursos de Oficiais de Máquinas e Oficiais de Náutica da Marinha Mercante. O Oficial de Máquinas é responsável pela operação, manutenção e gerenciamento das máquinas, motores e equipamentos que compõem os diversos sistemas do navio. Já o Oficial de Náutica é responsável pela operação e gerenciamento dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações.



As inscrições para o processo seletivo Marinha Mercante serão realizadas somente via internet, durante o período de 15 a 30 de junho de 2020. Após realizar o cadastro, será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 65,00.



Somente será concedida a isenção da taxa de inscrição ao candidato que for membro de família com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, desde que tenha cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola particular.



Requisitos



Além de outros requisitos, para concorrer a uma das vagas do processo seletivo Marinha Mercante é necessário:



Ser brasileiro nato;

Possuir entre 17 e 23 anos em 1º de janeiro de 2021;

Ter o ensino médio completo até 25 de janeiro de 2021;

Não ter filhos ou dependentes;

Não ser casado ou haver constituído união estável;

Possuir altura entre 1,54 m e 2,00 m.



Etapas da seleção



O processo seletivo Marinha Mercante é composto por quatro etapas: Exame de conhecimentos; Seleção psicofísica; Teste de suficiência física; Período de adaptação e verificação de documentos.



1ª etapa: exame de conhecimento são as provas escritas, a serem realizadas nos dias previstos de 29 e 30 de agosto de 2020, das 10h15 às 14h15. Serão cobrados conteúdos de Português, Redação, Inglês, Matemática e Física.



Com exceção da redação, cada prova será composta por 20 questões objetivas valendo até 100 pontos. Será necessário que o candidato obtenha a nota mínima de 50 pontos em cada uma delas, sob pena de eliminação do processo seletivo.



A redação também valerá 100 pontos e o texto a ser redigido deverá ter entre 20 e 30 linhas. Para cada linha abaixo ou acima desse limite, o candidato será penalizado em cinco pontos.



2ª etapa: Seleção psicofísica: O candidato deverá apresentar os exames relacionados no edital, como hemograma, glicemia, anti-HIV, VDRL, entre outros.



3ª etapa: Teste de suficiência física: Essa etapa envolverá os seguintes testes físicos:



Corrida de 12 minutos: 2.300 metros para homens e 1.900 metros para mulheres;

Natação: homens deverão nadar 50 metros em um minuto e trinta segundos, enquanto que as mulheres deverão nadar a mesma distância em um minuto e quarenta e cinco segundos;



4ª etapa: Período de adaptação e verificação de documentos: Etapa na qual o candidato deverá apresentar toda a documentação solicitada, realizar a integração no Centro de Instrução e se ambientar na rotina dos cursos.



Cidades de realização das etapas



A 4ª etapa será realizada no CIAGA ou no CIABA. As demais etapas serão realizadas em vários municípios.



Os candidatos às vagas do CIAGA poderão realizar as provas nas cidades de Belo Horizonte - MG, Brasília - DF, Corumbá - MS, Cuiabá - MT, Florianópolis - SC, Rio de Janeiro - RJ, Paranaguá - PR, Porto Alegre - RS, São Paulo - SP e Vitória - ES.



Para as vagas do CIABA, as etapas serão realizadas em Amapá - AP, Belém - PA, Fortaleza - CE, Manaus - AM, Natal - RN, Parnaíba - PI, Recife - PE, Salvador - BA, Santarém - PA e São Luís - MA.



Curso de formação



O curso de formação tem início previsto para o dia 25 de janeiro de 2021 e será realizado no Rio de Janeiro - RJ ou em Belém - PA, conforme o Centro de Instrução selecionado (CIAGA ou CIABA).



Esse curso será dividido em dois períodos:



Um período acadêmico com seis semestres letivos, em regime de internato, na qual o aluno poderá sair nos fins de semana, feriados e nas férias escolares;

Um período de estágio embarcado com duração mínima de 12 meses de efetivo embarque, devendo ser concluído em até 24 meses.

Os dois primeiros semestres são comuns para as duas habilitações. Depois, será necessário que o candidato escolha entre Formação de Oficial de Máquinas da Marinha Mercante (FOMQ) ou Formação de Oficial de Náutica da Marinha Mercante (FONT).



Os cursos são gratuitos e os alunos terão direito a remuneração mensal, alimentação, alojamento, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa, além de uniformes.



Concluído o curso, o aluno será declarado 2º Oficial de Máquinas ou de Náutica da Marinha Mercante e diplomado como Bacharel em Ciências Náuticas (os cursos são homologados pelo MEC).



Por não ser uma vaga efetiva, ao término do curso o aluno é desligado do CIAGA ou do CIABA e nomeado Segundo-Tenente da Reserva de 2ª Classe da Marinha (2Ten-RM2).

