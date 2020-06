Sexta-feira, 19 de junho de 2020, atualizada às 15h54

Prefeitura de São Gonçalo abre concurso com 379 vagas para todos os níveis de escolaridade



O regulamento do novo concurso da Prefeitura de São Gonçalo foi lançado com oferta de 379 vagas imediatas e 1.834 cadastros de reserva para diferentes cargos, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação (SEMED). Os aprovados e contratados terão vencimentos básicos variáveis entre R$ 1.033,82 e R$ 1.672,10.



Os interessados devem se inscrever para o concurso até 9 de agosto de 2020, pelo site oficial da organizadora, o Instituto Selecon. Confira o edital.



Como taxa de participação, será cobrado o valor de R$ 35,00 para quem se inscrever no cargo de nível fundamental, R$ 55,00 para os cargos de nível médio e médio-normal, e R$ 80,00 para os cargos de nível superior.



Novo período para solicitar isenção de taxa: a partir de 02 de maio de 2020 até às 23h59 de 03 de maio de 2020.



Vagas



Quem tiver apenas o nível de escolaridade fundamental poderá concorrer às vagas de Merendeira. Já Auxiliar de Creche e Inspetor de Disciplina, por sua vez, são os cargos ofertados para o nível médio. Aqueles que, além do nível médio, tiverem curso de qualificação em Cuidador poderão disputar as vagas de Cuidador de Aluno Especial. Formados no magistério de nível médio, normal superior ou Pedagogia poderão se inscrever para o cargo de Professor Docente II. Para essas mesmas formações, porém com o acréscimo de curso de qualificação em Cuidador, há chances no cargo de Professor Docente II - Apoio Especializado.



O cargo de Professor Orientador Educacional também está presente no edital, mas apenas se direciona para os que tiverem curso de Pedagogia ou Licenciatura com Pós-Graduação em Orientação Educacional ou Gestão Educacional.



Demais cargos do concurso se destinam ao nível superior em diversas áreas. Veja quais são: Professor Docente I/Educação Artística, Professor Docente I/Matemática, Professor Docente I/Geografia, Professor Docente I/Educação Física, Professor Docente I/História, Professor Docente I/Português, Professor Docente I/Ciências, Professor Docente I/Francês, Professor Docente I/Inglês, Professor Orientador Pedagógico, Professor Supervisor Educacional, Bibliotecário e Nutricionista Escolar.

Inscrições concurso Prefeitura de São Gonçalo reabertas



Data prevista das provas



Inicialmente, as provas estavam prevista para o dia 17 de maio de 2020. Entretanto, por causa da pandemia de coronavírus, elas foram adiadas. Um novo cronograma foi divulgado e, agora, a previsão de que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 30 de agosto de 2020.



Os candidatos terão três horas e 30 minutos para realizar as avaliações, lembrando que essa duração já inclui tanto o tempo para leitura e preenchimento do cartão de respostas das questões objetivas quanto o tempo para responder às questões discursivas.



O gabarito preliminar do exame escrito objetivo será liberado em até 24 horas após a aplicação.



O concurso tem validade inicial de dois anos, existindo possibilidade de ser prorrogado.

