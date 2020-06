Segunda-feira, 29 de junho de 2020, atualizada às 9h30

Juiz de Fora 31 novas oportunidades. Confira



Da redação



Todos os dias, uma série de novas oportunidades são divulgadas no JF Empregos. Somente na última sexta-feira, 26 de junho, foram cadastradas 31 novas vagas.

Ensino Fundamental



Açougueiro (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Depósito (uma vaga)

Auxiliar Operacional Frente de Loja (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Mercearia (uma vaga)

Auxiliar Técnico de Refrigeração (uma vaga)

Conferente (uma vaga)

Operador de Empilhadeira (uma vaga)

Ensino Médio



Agente de Atendimento SAC (duas vagas)

Assistente B.I. (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar de Escritório (uma vaga)

Caixa Operador (uma vaga)

Confeiteiro(a) (uma vaga)

Eletromecânico de Automóveis (uma vaga)

Técnico em Ferramentas Elétricas (uma vaga)

Vendedora(o) - Loja de Roupas de Festas (uma vaga)

Vendedora(o) - Ótica (uma vaga)

Superior



Auxiliar Fisco Contábil​ (uma vaga)

Supervisor de Estoque (uma vaga)

Estágio



Estágio - Atendimento Publicitário (uma vaga)

Estágio Marketing (uma vaga)

