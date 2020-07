Terça-feira, 7 de julho de 2020, atualizada às 11h10

Juiz de Fora tem 24 novas vagas de emprego nesta terça-feira



Da redação



Todos os dias, uma série de novas oportunidades são divulgadas no JF Empregos. Nesta terça-feira, 7 de julho, foram cadastradas 24 novas vagas. Confira a lista e cadastre-se gratuitamente nas vagas que mais se adequam ao seu currículo.



Ensino Fundamental



Auxiliar de Cozinha (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Depósito (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Depósito (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Mercearia (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Mercearia (uma vaga)

Auxiliar de Produção (uma vaga)

Caixa Operador - Tempo Parcial (uma vaga)

Caseiro - Fazenda no Distrito Industrial (uma vaga)

Cozinheira (uma vaga)

Operador de Loja Express (uma vaga)

Pesquisador - Diária (uma vaga)

Serviços Gerais (uma vaga)



Ensino Médio



Assistente de Departamento Pessoal (uma vaga)

Assistente de Expedição (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar de Laboratório (uma vaga)

Costureira - Fábrica de Uniformes (uma vaga)

Encarregado - Fábrica de Uniformes (uma vaga)

Vendedor de Vidros (uma vaga)



Ensino Superior



Executivo de Contas (uma vaga)

Gerente Administrativo (uma vaga)

Técnico Informática (uma vaga)



Estágio



Estágio de Direito (uma vaga)

Estagiário de Mídias Sociais (uma vaga)



Atualmente, são 378 vagas disponíveis no portal

