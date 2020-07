Quinta-feira, 9 de julho de 2020, atualizada às 10h28

IBAMA retoma processo seletivo com 271 vagas e salários de até R$ 5,2 mil

O processo seletivo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) foi retomado. De acordo com os editais de abertura, estão sendo ofertadas ao menos 271 vagas imediatas para profissionais com diversos níveis de escolaridade. O objetivo é o de reforçar as equipes na prevenção e no combate aos incêndios florestais em cinco estados do país.



Os profissionais classificados devem receber remunerações entre R$ 1.045,00 e R$ 5.225,00, dependendo do cargo pleiteado. Por sua vez, as jornadas de trabalho serão compostas por 40 horas semanais.



Considerando a natureza das atribuições a serem preenchidas, o IBAMA adverte que os candidatos não podem ter mais do que 59 anos de idade para concorrer às vagas.



Inscrições



Para concorrer às vagas pleiteadas, os interessados deverão entregar as fichas de inscrição e de avaliação curricular devidamente preenchidas (vide modelo nos anexos dos editais correspondentes). Também será necessário levar as seguintes cópias dos documentos: Carteira de Identidade e CPF; Título de Eleitor ou Declaração do TRE onde conste o número do título de eleitor; Comprovante da última votação (nos dois turnos) ou Declaração de Quitação Eleitoral; Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporação ou Declaração da Junta de Alistamento do Município comprovando a situação regular; Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; Comprovante de Residência atual, com o nome do candidato (conta de água, luz, telefone, etc.) ou declaração do proprietário do imóvel ou declaração legível “de próprio punho”; Comprovantes que atestem as informações prestadas no currículo.



Não há nenhuma taxa de pagamento que precise ser efetivada para entrar na disputa.



Confira, abaixo, todas as oportunidades ofertadas em cada lotação disponível e os períodos previstos para realizar as inscrições:



Itaetê – BA

Brigadista: 24 vagas;

Chefe de Esquadrão: 04 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 03 e 04 de julho de 2020;

Local de inscrições: Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Avenida Dr. Inocêncio Monteiro de Souza, nº 403, Centro, Itaetê/BA.



Bom Jardim: Terra Indígena Caru – MA

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 17 e 18 de julho de 2020;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, TI Caru, Bom Jardim/MA.



Montes Altos: Terra Indígena Krikati – MA

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 07 e 08 de julho de 2020, das 9h às 13h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, TI Krikati, Montes Altos/MA.



Amarante do Maranhão: Terra Indígena Araribóia/Juçaral – MA

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 11 e 12 de julho de 2020, das 9h às 13h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, Aldeia Juçaral, TI Araribóia, Amarante do Maranhão/MA.



Amarante do Maranhão: Terra Indígena Araribóia/Zutiwa – MA

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 13 e 14 de julho de 2020, das 9h às 13h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, Aldeia Zutiwa, TI Araribóia, Amarante do Maranhão/MA.



Amarante do Maranhão: Terra Indígena Governador – MA

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 09 e 10 de julho de 2020, das 9h às 13h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, TI Governador, Amarante do Maranhão/MA.



Fernando Falcão: Terra Indígena Porquinhos – MA

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 15 e 16 de julho de 2020, das 9h às 13h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, TI Porquinhos, Fernando Falcão/MA.



Paranatinga: Terra Indígena Bakairi – MT

Brigadista: 14 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas no dia 07 de julho de 2020, das 10h às 16h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, Aldeia Pakuera, Terra Indígena Bakairi, Paranatinga/MT.



Cáceres – MT

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas no dia 10 de julho de 2020, das 10h às 16h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, Assentamento Limoeiro, Cáceres/MT.



Conquista D'Oeste: Terra Indígena Juininha – MT

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas no dia 17 de julho de 2020, das 10h às 16h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, Aldeia Três Lagoas, Terra Indígena Juininha, Conquista D'Oeste/MT.



Tangará da Serra: Terra Indígena Paresi – MT

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas no dia 15 de julho de 2020, das 10h às 16h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, Aldeia Kotitico, Terra Indígena Paresi, Tangará da Serra/MT.



Campo Novo do Parecis: Terra Indígena Utiariti – MT

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas no dia 13 de julho de 2020, das 10h às 16h;

Local de inscrições: Sede da Brigada do Prevfogo, Aldeia Chapada Azul, Terra Indígena Utiariti, Campo Novo do Parecis/MT.



Petrolina – PE

Brigadista: 12 vagas;

Chefe de Esquadrão: 02 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas entre os dias 06 e 07 de julho de 2020, das 9h às 12h e das 14h às 17h;

Local de inscrições: Base da Brigada de Petrolina, Projeto de Assentamento Terras da Liberdade, BR 407, km 111, Zona Rural, Petrolina - PE.



Serra Talhada – PE

Brigadista: 24 vagas;

Chefe de Esquadrão: 04 vagas;

Chefe de Brigada: 01 vaga;

Supervisor de Brigadas Estadual: 01 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 02 e 03 de julho de 2020, das 8h às 12h e das 14h às 17h;

Local de inscrições: Base da Brigada de Serra Talhada, Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Fazenda Saco, s/n, Serra Talhada - PE.



Quixeramobim – CE

Brigadista (pronto emprego): 24 vagas;

Chefe de Esquadrão (pronto emprego): 04 vagas;

Chefe de Brigada (pronto emprego): 02 vaga.

Inscrições podem ser feitas nos dias 06 e 07 de julho de 2020, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30;

Local de inscrições: Base da Brigada Pronto Emprego do Prevfogo, rua Wellington Martins, s/nº, bairro Antônio Cisnando, Quixeramobim/CE.



Remunerações e requisitos mínimos



Confira todos os detalhes sobre os cargos ofertados neste processo seletivo:



Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais



Requisitos: ser alfabetizado, além de apresentar o Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (ministrado pelo Ibama ou ICMBio);

Remuneração mensal: R$ 1.045,00 na modalidade normal e R$ 1.567,50 para “pronto emprego”.



Brigadista Chefe de Esquadrão



Requisitos: ser alfabetizado, além de apresentar o Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (ministrado pelo Ibama ou ICMBio);

Remuneração mensal:R$ 1.567,50 na modalidade normal e R$ 2.090,00 para “pronto emprego”.



Brigadista Chefe de Brigada



Requisitos: nível médio completo, além de apresentar o Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (ministrado pelo Ibama ou ICMBio);

Remuneração mensal: R$ 2.090,00 na modalidade normal e R$ 2.612,50 para “pronto emprego”.



Supervisor de Brigadas Estadual



Requisitos: nível médio completo, além de experiência em atividades de incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas;

Remuneração mensal: R$ 4.180,00.



Supervisor de Brigadas Federal – Manejo Integrado do Fogo



Requisitos: nível superior completo, com experiência em atividades de incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas;

Remuneração mensal: R$ 5.225,00.



Supervisor de Brigadas Federal – Geoprocessamento



Requisitos: nível superior completo na área ambiental, com conhecimento em técnicas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. É necessário ter experiência no emprego das ferramentas em monitoramento de incêndios florestais;

Remuneração mensal: R$ 5.225,00.



Supervisor de Brigadas Federal – Educação Ambiental



Requisitos: nível superior completo na área educacional e/ou ambiental, com conhecimento e experiência em atividades educativas, em prevenção a incêndios florestais, em gestão ambiental e/ou agroecologia e/ou recuperação de áreas degradadas;

Remuneração mensal: R$ 5.225,00.



Benefícios



Todos os profissionais devem receber os seguintes benefícios adicionais:



Auxílio-alimentação;

Auxílio pré-escolar (quando couber);

Auxílio-transporte (quando couber); e

Seguro acidente.



Processo seletivo



O processo seletivo IBAMA será composto pelas seguintes fases:



Avaliação curricular para todos os candidatos, com valor máximo de 100,0 pontos;



Teste de Aptidão Física* aos inscritos nos cargos de Brigadista, Chefe de Esquadrão e Chefe de Brigada, com duração máxima de 30 minutos;



Prova de conhecimentos específicos aos inscritos nos cargos de Supervisor de Brigadas (Estadual e Federal), com duração máxima de duas horas. Serão aplicadas 10 questões objetivas no valor total de 100,0 pontos. Somente devem ser classificados aqueles que alcançarem pelo menos 40,0 pontos na nota final das provas.



*O TAF consistirá em uma caminhada de bomba costal, com o objetivo de avaliar a resistência muscular, resistência aeróbica e capacidade cardiorrespiratória dos candidatos.



Os contratos terão vigência ao longo de cinco ou seis meses, dependendo do cargo escolhido pelo candidato classificado.



Para mais informações, acesse os editais de abertura no site do IBAMA. Os documentos foram elaborados com base nos locais de atuação.



Os extratos genéricos dos editais também estão disponíveis no Diário Oficial da União:



Para Brigadistas, Chefe de Esquadrão e Chefes de Brigada;

Para Brigadistas, Chefe de Esquadrão e Chefes de Brigada (Pronto emprego);

Para Supervisores de Brigadas (Estadual);

Para Supervisores de Brigadas (Federal).



