Terça-feira, 21 de julho de 2020, atualizada às 15h32

DPDF abre concurso público com 60 vagas para nível superior



Da redação



A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou concurso público com oferta de 60 vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária. Todos os profissionais convocados terão remuneração inicial de R$ 5.241,22 e benefícios, atuando em jornada de trabalho de 35 horas semanais. O requisito para disputar uma das vagas é possuir nível superior em suas respectivas áreas.



O Cespe/Cebraspe foi definido como banca organizadora do concurso DPDF e a publicação da dispensa de licitação está no Diário Oficial do Distrito Federal, disponível na página 14 da edição 30/04. O edital completo do novo concurso da Defensoria Pública do DF pode ser acessado no endereço eletrônico da organização.



As inscrições para o concurso DPDF serão abertas às 10h do dia 15 de setembro de 2020. O encerramento está programado para às 18h de 05 de outubro de 2020 (horário de Brasília). Todos os registros serão feitos de forma online, no site da banca organizadora.



A taxa de inscrição custará R$ 101,87. No entanto, há a possibilidade de isenção total do valor nos seguintes casos: doador de sangue, prestação de serviço à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, recebimento de benefício de programa social instituído pelo Governo do Distrito Federal, comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude, e doador de medula óssea terá isenção parcial.



Os aprovados irão trabalhar para a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) em Brasília - DF.



Vagas

Confira as subdivisões do cargo e as oportunidades:

Etapas



O concurso DPDF terá três etapas, que são: prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos.



As provas objetivas do concurso da Defensoria Pública do DF estão programadas para serem realizadas no dia 8 de novembro de 2020. A avaliação terá 120 questões e duração de três horas e meia. Serão cobradas as seguintes disciplinas: língua Portuguesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal, legislação e conhecimentos específicos.



Já a prova discursiva está programada para ser realizada no mesmo dia da avaliação objetiva e terá duração de três horas, valendo 50 pontos na nota final. Nela, haverá uma dissertação acerca com um tema de atualidade e três questões a respeito dos objetos de avaliação de conhecimentos especializados de cada cargo/área/especialidade.



Por último, a prova de títulos classificará os candidatos conforme suas qualificações profissionais e tempo de serviço na área.



O concurso será válido por dois anos e poderá ser renovado por período igual caso haja necessidade.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.