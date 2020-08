Quinta-feira, 13 de agosto de 2020, atualizada às 08h20

Confira as 225 novas vagas de emprego divulgadas nesta quinta-feira



Da redação



Nesta quinta-feira, 13 de agosto, o site JF Empregos teve cadastro de 225 novas vagas de emprego para Juiz de Fora. Os interessados nas oportunidades, devem cadastrar-se, gratuitamente, pelo endereço eletrônico. Atualmente, são 578 vagas disponíveis no portal.

Ensino Fundamental



Aprendiz Administrativo (dez vagas)

Auxiliar de Manutenção (duas vagas)

Auxiliar de rebritagem (uma vaga)

Costureira(o) (uma vaga)

Arrematadeira (três vagas)

Cozinheiro (uma vaga)

Repositor de loja (uma vaga)

Motorista (uma vaga)

Mecânico diesel caminhões/onibus (uma vaga)

Auxiliar Técnico de Refrigeração (duas vagas)

Auxiliar Operacional - Ubá PCD (uma vaga)

Auxiliar Operacional - Ubá (uma vaga)

Caixa Operador - Ubá PCD (uma vaga)

Auxiliar Operacional PCD (duas vagas)

Auxiliar Operacional (duas vagas)

Auxiliar Operacional do Estacionamento PCD (uma vaga)

Caixa Operador (Tempo Parcial) PCD (duas vagas)

Ajudante de produção e embalagem (cinco vagas)

Fiscal de Salão PCD (uma vaga)

Fiscal de Salão (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Depósito PCD (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Depósito (uma vaga)



Ensino Médio



Operador maçariqueiro (uma vaga)

Técnico de Suporte PCD (duas vagas)

Consultor Comercial (quatro vagas)

Gerente de Vendas (uma vaga)

Técnico de Enfermagem (Plantonista) (uma vaga)

Auxiliar administrativo (uma vaga)

Operador de Estacionamento (uma vaga)

Ajudante de Motorista (uma vaga)

Vendedor de cursos (duas vagas)

Motorista (uma vaga)

Recuperador de Crédito Junior (vinte vagas)

Corretor de Imóveis (dez vagas)

Auxiliar de Escritório (uma vaga)

Representante de atendimento (cem vagas)

Técnico em Nutrição e dietética (uma vaga)

Eletricista Predial (uma vaga)

Auxiliar de Escritório (uma vaga)

Corretor de Imóveis (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Mecânico de Manutenção (uma vaga)

Auxiliar de Manutenção de Equipamentos PCD (uma vaga)

Auxiliar de Manutenção de Equipamentos (uma vaga)

Auxiliar de Produção (uma vaga)



Ensino Superior



Desenvolvedor (uma vaga)

Assistente administrativo (uma vaga)

Supervisor (uma vaga)

Comprador especializado (uma vaga)

Vendas (uma vaga)

Executivo de contas (uma vaga)

Programador Web (Junior) (uma vaga)

Profissional de Marketing (uma vaga)

Suporte Especializado Pl. (Fiscal/Contábil) (uma vaga)

Analista de Sistemas (uma vaga)

Auxiliar Administrativo/Financeiro (uma vaga)

Analista de Marketing Digital - ECommerce (uma vaga)



Estágio



Estágio / Carreira Prof. Educação Física (uma vaga)

Estágio Administrativo/Financeiro (uma vaga)

Estágio em Marketing (uma vaga)

Estágio em Tecnologia (uma vaga)

Estagio engenharia de produção (uma vaga)

Estágio em Suporte Técnico (duas vagas)

Estágio Customer Success (duas vagas)

Estágio - Setor Fiscal (uma vaga)





