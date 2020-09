Sábado, 26 de setembro de 2020, atualizada às 9h



Demlurb abre inscrição para seleção de motorista, operador e auxiliar de serviços

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) abriu processo seletivo de contratação temporária para os cargos de motorista de veículo pesado, operador de máquina e auxiliar de serviços. As inscrições começam na segunda-feira, 28, e serão realizadas somente pela internet, até 2 de outubro.

No site oficial do Demlurb (www.demlurb.pjf.mg.gov.br) estão disponíveis os editais, o link para inscrição e a declaração de tempo de serviço para quem já trabalhou no Demlurb. Após a confirmação, os documentos deverão ser enviados por e-mail, exclusivamente. Não será realizado atendimento presencial na sede do Demlurb.

Os documentos mencionado no edital serão aceitos em único e-mail, por candidato. Os documentos deverão ser enviados no formato PDF, com tamanho máximo de 15MB, zipado. No campo “assunto”, do e-mail, deverão constar o nome do candidato e o número de inscrição obtido junto ao site do Demlurb, através do comprovante de inscrição realizado pelo processo seletivo.

O concurso está disponível para brasileiros natos ou naturalizados, que possuam formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo. Ao candidato é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (neste caso, se do sexo masculino, que deverá apresentar digitalização do documento), e não ter sido demitido por justa causa ou exonerado a bem do serviço público em vínculos empregatícios anteriores com a autarquia. Além disso, exige-se também a apresentação dos documentos necessários, como identidade, cadastro de pessoa física (CPF), carteira de motorista, comprovante de residência e, para os que já trabalharam no Demlurb, a declaração de tempo de serviço.

Para o cargo de motorista de veículo pesado é necessário ter ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação nas categorias “D” ou “E” e preenchimento dos requisitos constantes do Artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, e a remuneração mensal, R$ 1.628,72. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail docpssmvp@demlurb.pjf.mg.gov.br.

Para o cargo de operador de máquinas, é requisito ter o primeiro grau incompleto, comprovação de habilitação na categoria “B”, “C”, “D” ou “E”, e preenchimento dos requisitos constantes do Código de Transito Brasileiro. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, e a remuneração é de R$ 1.628,72, por mês. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail docpssom@demlurb.pjf.mg.gov.br.

O auxiliar de serviços é responsável pela “varrição, capina, limpeza e conservação das dependências do Demlurb e das vias públicas, e/ou auxiliar no serviço de coleta de lixo”, segundo o edital. Aos interessados ao cargo é necessário ter nível elementar de ensino. Com carga de 44 horas semanais, a remuneração é de R$1.075,07 por mês. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail docpssas@demlurb.pjf.mg.gov.br. Outras informações sobre os editais pelo telefone 3690-3540 ou via e-mail duvidas@demlurb.pjf.mg.gov.br, onde deverá constar o nome completo do candidato e o número de inscrição.

