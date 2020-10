Quarta-feira, 30 de setembro de 2020, atualizada às 18h40

Santa Casa oferta 21 vagas para residência médica

Da redação



A Santa Casa de Juiz de Fora abriu 21 vagas para o programa de residência médica, sendo duas para anestesiologia, quatro para cirurgia geral, cinco para clínica médica, duas para obstetrícia e ginecologia, e uma para ortopedia e traumatologia - estas especialidades possuem programa com entrada direta para graduação em medicina até 28 de fevereiro de 2021.

Ainda são ofertadas vagas em mais quatro especialidades com pré-requisito de conclusão de residência em clínica médica ou pediatria credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica. São elas: duas para cardiologia, uma para endocrinologia e metabologia, duas para nefrologia e duas para neonatologia.

Processo Seletivo

Para participar do processo seletivo é preciso se inscrever no período de 6 a 20 de outubro de 2020, de 9h as 18h, pelo site www.aremg.org.br no link “Processo Seletivo”. Antes de iniciar a inscrição o candidato deverá providenciar cópia do documento de identificação com foto, digitalizada frente e verso e do comprovante que atende ao requisito (diploma ou registro no CRM ou comprovante que completará curso de medicina até 28 de fevereiro de 2021). O edital completo pode ser conferido aqui.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.