Quinta-feira, 1 de outubro de 2020, atualizada às 19h

Outback Steakhouse abre 100 oportunidades de emprego



Da redação



O Outback Steakhouse abrirá sua primeira unidade em Juiz de Fora, no Independência Shopping. A sexta unidade da rede no estado de Minas Gerais trará menu e decoração inspirados na Austrália.

Com a abertura, a rede fará um processo de seleção de candidatos, para preenchimento de 100 vagas (sendo 70 para Juiz de Fora) de trabalho nas equipes do salão e da cozinha. As oportunidades são para os períodos diurno e noturno e não exigem experiência prévia. Para participar do processo, os interessados podem se cadastrar em https://jobs.kenoby.com/outback. As outras fases do processo acontecem nas próximas semanas.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, preferencialmente estudantes (pessoas com ensino médio/técnico completo) que tenham disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. A rede procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

