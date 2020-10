Segunda-feira, 19 de outubro de 2020, atualizada às 11h10

Senac disponibiliza 2500 vagas para cursos gratuitos

Da redação



O Senac em Minas disponibiliza cerca de 2500 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional até o fim do ano. Elas integram o Programa Senac de Gratuidade e estão distribuídas em 10 unidades pelo estado. Os cursos são voltados para as áreas de gestão, turismo, tecnologia da informação, saúde e moda. As aulas começam em outubro e novembro.

A oferta chega junto com o início da retomada econômica que, tradicionalmente, aquece a demanda por profissionais qualificados. De acordo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado no dia 14 de setembro, o dado de julho registrou expansão de 2,15%.

Aos poucos, as atividades vão sendo retomadas, como o turismo, e alguns hábitos adquiridos na pandemia serão incorporados, movimentando, por exemplo, o e-commerce. “Nessa cadeia, a tendência é a reposição das vagas. E quem está qualificado sempre sai na frente na busca por uma recolocação profissional”, explica Luiz Paulo Smargiassi, diretor do Senac em Juiz de Fora. Existem cursos nas áreas de Assistente de Recursos Humanos, Vendedor, Assistente Administrativo, Assistente Financeiro, entre outros.

As vagas e cursos disponíveis estão relacionados no site do Senac na seção Cursos/Programa Senac de Gratuidade. Para participar do Programa, a renda família mensal per capita* do candidato não pode ultrapassar o valor de dois salários-mínimos. O processo de análise de documentação e matrícula se dará remotamente. Atualmente, todas as unidades do Senac estão com aulas remotas.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.