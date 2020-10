Quarta-feira, 21 de outubro de 2020, atualizada às 10h40

Colégio João XXIII sorteia 75 vagas para o ano letivo de 2021



Da redação



O Colégio de Aplicação João XXIII irá ofertar 75 vagas para o primeiro ano do Ensino Fundamental, referentes ao ano letivo de 2021. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, na página eletrônica do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF.

O valor da inscrição para este sorteio público é de R$ R$ 42. O período de inscrição é de 9 a 23 de novembro de 2020.

Os candidatos devem ter nascido entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de março de 2015. Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação da Portaria 1.035/2018 do MEC (publicada no dia 08 de outubro de 2018), já se encontravam matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola), devem ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.

A inscrição para o sorteio será feita no site. O responsável legal do candidato deverá, no prazo fixado, acessar a referida página eletrônica e preencher todo o requerimento de inscrição, informando o número do CPF do candidato. Deverá emitir e imprimir, no próprio site, o boleto bancário, no valor de R$ R$ 42 e efetuar o pagamento do boleto bancário em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 23 de novembro de 2020, impreterivelmente, exceto se houver obtido a isenção da taxa de inscrição. O pagamento agendamento, se não efetivado pelo banco dentro do prazo estabelecido neste Edital, não permite a efetivação da inscrição.

Se um mesmo responsável legal desejar inscrever mais de um candidato, deve preencher um requerimento de inscrição para cada candidato, indicando, para cada inscrição, o CPF do respectivo candidato. Somente o candidato sorteado terá direito à matrícula. Em caso de inscrição de irmãos, gêmeos ou não, o responsável legal deverá preencher um requerimento para cada candidato, indicando, para cada inscrição, o CPF do respectivo candidato. Somente o candidato sorteado terá direito à matrícula.

A inscrição só será efetivada após o preenchimento do requerimento e a confirmação do pagamento do boleto bancário para os candidatos não isentos.

Para os responsáveis legais que não dispuserem de acesso à internet, será disponibilizado posto de atendimento para realização da inscrição no sorteio público e da solicitação da isenção na taxa de inscrição de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, na Secretaria do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, localizada na rua Visconde de Mauá, nº 300, Bairro Santa Helena, nos dias 29 e 30 de outubro (solicitação de isenção) e nos dias 18, 19 e 20 de novembro (inscrição). Para o atendimento aos responsáveis será observado o cumprimento do disposto no Protocolo de Biossegurança a UFJF, especialmente relativas ao uso de máscara, à higienização das mãos e ao distanciamento físico.

Isenção da taxa de inscrição

O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição é de 26 a 30 de outubro de 2020.Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição os responsáveis legais pelo candidato deverão:

Acessar o site no período de 26 a 30 de outubro de 2020;

Fornecer o Número de Identificação Social (NIS) do candidato;

Imprimir ou baixar e salvar o protocolo de solicitação de isenção a fim de acessar, posteriormente pela Internet, o resultado final do programa de isenção na página eletrônica do Colégio de Aplicação João XXIII.

É condição para obter a isenção da taxa de inscrição: estar regularmente inscrito no CadÚnico; e atender à faixa de renda estabelecida no Decreto nº 6.135/2007, isto é, renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. O resultado final do programa de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia 04 de novembro de 2020, exclusivamente pela Internet.

Confirmação de inscrição

No período de 01 e 02 de dezembro de 2020, o responsável pelo candidato deverá retornar ao site e imprimir ou baixar o cartão com o número, para acompanhamento do resultado do sorteio.

Data, horário e local do sorteio

O sorteio público ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2020, segunda-feira, às 18h, no Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Em razão da pandemia da COVID-19 e da necessidade de distanciamento social, o sorteio público poderá será acompanhado, exclusivamente, por meio de transmissão ao vivo no YouTube do Colégio de Aplicação João XXIII.

O link específico do sorteio será divulgado no dia do sorteio. O sorteio será gravado e ficará disponível no site. O resultado será divulgado no site e na entrada do colégio, próximo à portaria, a partir das 10h do dia 08 de dezembro de 2020.

