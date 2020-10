Sábado, 24 de outubro de 2020, atualizada às 8h40

Nexa abre vagas de estágio em Juiz de Fora

Da redação



O Programa de Estágio da Nexa está com vagas abertas na unidade de Juiz de Fora (MG). Os interessados em participar do processo seletivo devem morar no município, pois as atividades são presenciais e, estar cursando os cursos exigidos em cada vaga. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro pelo site http://lnkd.in/eK9xyA3.

As oportunidades são para estudantes dos cursos de engenharia metalúrgica, engenharia química, engenharia de produção, engenharia elétrica e automação, além de vagas para atuar com gestão financeira, planejamento e controle de produção, reciclagem de zinco, entre outros.

O objetivo do programa é promover o desenvolvimento profissional dos estagiários por meio de atividades, treinamento presencial e on-line, compartilhamento de conhecimento com líderes, referências técnicas e implementação de um projeto relacionado com a área de atuação da empresa.

Os requisitos para inscrição são: estar cursando o superior e ter disponibilidade para estagiar de 1 a 2 anos. Durante o período de estágio, o talento selecionado terá acesso a benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, alimentação na empresa, transporte fretado e plano de saúde. Confira, abaixo, as áreas disponíveis para estágio:



• Engenharia metalúrgia - Eletrólise e Fundição







Sobre a Nexa

A Nexa Resources é uma das maiores mineradoras de zinco do mundo, além de produzir cobre e chumbo. Atua há mais de 60 anos nos segmentos de mineração e metalurgia, com operações localizadas no Brasil e no Peru e escritórios em Luxemburgo e Estados Unidos, fornecendo seus produtos para todos os continentes do mundo.

