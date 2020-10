Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, atualizada às 9h12

Abertas as inscrições para mestrado e doutorado em Letras



Da redação



O Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com as inscrições abertas para o processo de seleção remota para as turmas de mestrado e doutorado em Estudos Literários. As inscrições vão até o dia 3 de novembro.

De acordo com o edital do mestrado, serão oferecidas 12 vagas para as turma de 2021. Para o doutorado, o edital propõe 14 vagas. Em ambos os casos as vagas serão distribuídas entre três linhas de pesquisa: “Criação Literária”, “Literatura e Transdisciplinaridade” e “Literatura, Crítica e Cultura”.

Os interessados em ingressar no curso de mestrado devem realizar a inscrição através deste link com o preenchimento do formulário eletrônico. As inscrições para o doutorado também acontecem por meio de preenchimento do formulário online através do deste link. Os documentos deverão ser preenchidos conforme as instruções.

A divulgação do deferimento ou não das inscrições será feita a partir das 15h do dia 4 de novembro, na página do Programa. Em caso de interposição de recurso, é necessário acessar o formulário disponível no edital. Durante o período de 5 e 6 de novembro, haverá a possibilidade de complementação documental em fase de recursos à homologação das inscrições.

O processo de seleção tanto para mestrado, quanto para doutorado será realizado em duas etapas. A primeira se dá com a avaliação do anteprojeto de dissertação, para o mestrado, e do anteprojeto de tese, no doutorado. Essa análise terá caráter eliminatório e para ser aprovado o candidato deve obter nota igual ou superior a 70 pontos em 100. O resultado da primeira etapa será divulgado no site do Programa no dia 17 de novembro, a partir das 15h.

A segunda etapa será composta por uma prova oral de conhecimento específico e entrevista. A prova oral acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de novembro e será realizada por videoconferência. Para esta prova, o candidato deverá realizar uma apresentação oral, de 20 a 30 minutos, respondendo uma questão de acordo com a linha de pesquisa no qual seu anteprojeto está inserido.

Todas as etapas do processo seletivo serão desenvolvidas pela internet. O resultado final deverá ser divulgado a partir das 15h do dia 11 de dezembro, no site do Programa.

