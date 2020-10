Quarta-feira, 28 de outubro de 2020, atualizada às 8h17

Demlurb abre inscrição para seleção de motorista, operador e auxiliar de serviços



Da redação



O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), com base no artigo 194 e seguintes da Lei 8.710/1955, abriu processo seletivo de contratação com edital modificado para contratação temporária para os cargos de motorista de veículo pesado, operador de máquina e auxiliar de serviços, tendo em vista a revogação dos atos praticados posteriormente ao edital. As inscrições começam na terça-feira, 3 de novembro, e serão realizadas somente pela internet, até o dia 9. O site funcionará durante 24 horas.

No site oficial (www.demlurb.pjf.mg.gov.br) estão disponíveis os editais, o link para inscrição e a declaração de tempo de serviço para quem já trabalhou no Demlurb. Após a confirmação, os documentos deverão ser enviados por e-mail, exclusivamente. Não será realizado atendimento presencial na sede do Demlurb.

Os documentos mencionados no edital serão aceitos em único e-mail, por candidato. Os documentos devem ser enviados no formato PDF, com tamanho máximo de 15MB, zipado. No campo “assunto” do e-mail devem constar o nome do candidato e o número de inscrição obtido junto ao site, através do comprovante de inscrição realizado pelo processo seletivo.

O concurso está disponível para brasileiros natos ou naturalizados, que possuam a formação e atendam aos requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo. Ao candidato é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e não ter sido demitido por justa causa ou exonerado a bem do serviço público em vínculos empregatícios anteriores com a autarquia. Exige-se a apresentação dos documentos necessários, de forma digitalizada e como consta no edital, como identidade, cadastro de pessoa física (CPF), carteira de motorista, comprovante de residência, inscrição, cursos realizados, títulos, carteira de trabalho e, para os que já trabalharam no Demlurb, a declaração de tempo de serviço.

Para o cargo de motorista de veículo pesado é necessário ter ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação nas categorias “D” ou “E” e preenchimento dos requisitos constantes do Artigo 145 do Código de Trânsito Brasileiro. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, e a remuneração mensal, R$ 1.628,72. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail docpssmvp@demlurb.pjf.mg.gov.br.

Para o cargo de operador de máquinas, é requisito ter o primeiro grau incompleto, comprovação de habilitação na categoria “B”, “C”, “D” ou “E”, e preenchimento dos requisitos constantes do Código de Trânsito Brasileiro. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, e a remuneração é de R$ 1.628,72, por mês. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail docpssom@demlurb.pjf.mg.gov.br.

O auxiliar de serviços é responsável pela “varrição, capina, limpeza e conservação das dependências do Demlurb e das vias públicas, e/ou auxiliar no serviço de coleta de lixo”, segundo o edital. Aos interessados no cargo é necessário ter nível elementar de ensino. Com carga de 44 horas semanais, a remuneração é de R$1.075,07 por mês. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail docpssas@demlurb.pjf.mg.gov.br.

Outras informações sobre os editais pelo telefone 3690-3540 ou via e-mail duvidas@demlurb.pjf.mg.gov.br, onde deverá constar o nome completo do candidato e o número de inscrição.

