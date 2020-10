Sábado, 31 de outubro de 2020, atualizada às 9h45



Abertas inscrições para curso de extensão em Educação Financeira



Da redação



Estão abertas as inscrições para o curso de extensão em educação financeira e investimentos para principiantes. A terceira edição da iniciativa, promovida pelo Grupo Pesquisa de Ponta da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em parceria com o projeto “1 milhão com 30”, será totalmente gratuita e on-line. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de outubro no site.

O curso será ministrado pelo líder do Grupo Pesquisa de Ponta, Marco Kistemann, que vai falar sobre educação financeira e planejamentos. Outra pauta dos encontros é investimentos para iniciantes, que será comandado pelo fundador da plataforma “1 milhão com 30”, Lucas Rufino. As datas das palestras, que se estendem até o ano que vem, estão disponíveis no site.

Os 12 encontros virtuais serão realizados aos sábados e transmitidos pelo Canal “1 milhão com 30”, no YouTube, sempre às 9h30, no horário de Brasília. A palestra de abertura será ministrada pela educadora financeira brasileira Cássia D’Aquino, considerada referência internacional no assunto.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.