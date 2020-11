Quarta-feira, 11 de novembro de 2020, atualizada às 7h

Processo de matrícula para os aprovados na UFJF começa nesta quarta-feira







Começa nesta quarta-feira, 11 de novembro, e segue até o dia 18, o processo de matrícula para os aprovados no segundo semestre de 2020 pelo Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e pela seleção especial para o curso de Letras/Libras na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Já os aprovados na chamada regular do Ensino a distância (EAD) e na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem realizar o procedimento entre os dias 20 a 27 de novembro. Os convocados nos seis primeiros editais de reclassificação, nas três modalidades de ingresso (Pism, Sisu e Seleção Especial), que também já realizaram pré-matrícula on-line, terão de 1º a 8 de dezembro para enviar a documentação de requerimento de matrícula, conforme calendário.

Diante da suspensão das atividades presenciais imposta pela Covid-19, o envio da documentação referente à matrícula dos processo seletivos será feito remotamente, conforme previsto na resolução 52/2020-CONSU. O requerimento de matrícula é a fase na qual o aprovado deve apresentar os documentos necessários para finalizar o processo de ingresso na UFJF e, caso não seja feito dentro do prazo, a perda da vaga é automática.

Os ingressantes devem acompanhar o cronograma no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) e realizar a matrícula e envio de documentos através do Sistema de Gestão Acadêmica (Siga).

É imprescindível que os aprovados sigam as orientações de datas referentes ao cronograma da Cdara, tanto para matrícula quanto para pré-matrícula, pois as duas fases são obrigatórias.

Do processo de matrícula

O candidato aprovado deverá entrar no Siga e clicar no campo “Meu primeiro acesso”, localizado na parte inferior da tela. Após realizar o cadastro, deverá clicar na opção “envio de documentação para a matrícula” e informar o usuário e senha criados. O estudante deverá clicar na aba ingressantes > cadastro. Neste momento é necessário a conferência das informações e dos termos da matrícula, além do preenchimento das informações e dos formulários solicitados. Em seguida, será aberto um campo para o envio da documentação por meio do upload de todos os documentos dos Anexos do Regulamento de Matrícula da UFJF (Resolução 51/2019-CONSU), conforme o grupo de ingresso do candidato. Todas as informações contidas nos documentos deverão estar legíveis, sem rasuras ou cortes.

Após terminar o processo, o candidato receberá, em até 48 horas contando da finalização do último dia de prazo para requerimento da matrícula, um protocolo provisório que confirma a realização da matrícula.

Já os recém-aprovados que já possuem acesso ao Siga (ex-alunos da UFJF) deverão logar no sistema com a senha atual e clicar na opção “enviar documentação para a matrícula”. Sem a necessidade de iniciar o primeiro acesso, seguindo as demais etapas. Confira as orientações para envio dos documentos.

Serviço oferecido pela Central de Atendimento (CAT)

Exclusivamente para os candidatos que não tiverem acesso a um computador e/ou internet para envio dos documentos, a Central de Atendimento do campus de Juiz de Fora e o Setor de Graduação do campus de Governador Valadares disponibilizarão as ferramentas necessárias para procedimento (computador, internet e scanner).

O acesso será feito mediante agendamento prévio através dos seguintes canais: Governador Valadares, por meio do e-mail graduacao.gv@ufjf.edu.br e Juiz de Fora pelo e-mail faleconosco@ufjf.edu.br ou telefone/WhatsApp (32) 2102-3911.

Os candidatos que utilizarem a estrutura física da Central de Atendimento devem estar cientes de que o setor não fará a conferência de documentos escaneados e enviados, sendo responsabilidade exclusiva do candidato a seleção e o envio correto dos documentos, segundo a Resolução de Matrícula.

Documentação

Os candidatos aprovados deverão anexar a documentação referente ao grupo ao grupo escolhido, conforme o site da Resolução_51.2019_CONSU.

Os candidatos selecionados para as vagas reservadas para negros (pretos ou pardos) e indígenas pertencentes aos grupos de reservas de vagas A e D devem, obrigatoriamente, submeter-se à banca de heteroidentificação, que será realizada por webconferência, conforme Resolução 52/2020 – CONSU. Os candidato serão convocados pelo e-mail cadastrado no Siga. Também serão divulgadas na página da Cdara, as informações de data e horário individuais, para comparecimento à sala virtual onde será realizado o procedimento de heteroidentificação.

A UFJF não se responsabiliza por requerimentos de matrícula não recebidos devido a falhas de comunicação, bem como a outros fatores de ordem técnica, que impossibilitem o envio dos documentos.

