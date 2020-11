Quarta-feira, 18 de novembro de 2020, atualizada às 10h30

Colégio dos Jesuítas abre 45 vagas para ensino médio integral gratuito

Da redação



O Colégio dos Jesuítas está com 45 vagas abertas para a admissão de novos alunos no Ensino Médio Integral, curso totalmente gratuito destinado ao exclusivo atendimento de estudantes cuja realidade familiar se encontra em vulnerabilidade socioeconômica.

As inscrições para a 1ª série do Ensino Médio Integral no ano letivo de 2021 acontecem entre os dias 23 e 26 de novembro, no site www.colegiodosjesuitas.com.br. Os candidatos devem ter, até a data de início do ano letivo, idade entre 14 e 17 anos completos e atender aos requisitos socioeconômicos e acadêmicos que constam do edital disponível no link: http://colegiodosjesuitas.com.br/novos-alunos-2021-ensino-medio-integral/.

Além das bolsas de estudo integrais, os estudantes aprovados no Processo de Admissão receberão livros didáticos, uniformes, alimentação e o apoio de profissionais especializados para o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.

O Colégio dos Jesuítas promove, desde 2011, essa importante iniciativa, que vai além dos muros da instituição, oferecendo a estudantes cuja realidade familiar se encontra em vulnerabilidade socioeconômica a oportunidade para ampliarem seus horizontes e realizarem seus sonhos.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.