Segunda-feira, 23 de novembro de 2020, atualizada às 9h20

Sebrae capacita artesãos para o mercado digital



Da redação



O Sebrae Minas realiza, nesta terça-feira, dia 24 de novembro, entre 14h e 18h, o evento on-line Artesanato em Foco, para capacitar empreendedores na busca de um espaço estratégico nos ambientes digitais. Serão palestras e oficinas gratuitas para orientar os artesãos sobre como conseguir um melhor posicionamento dos negócios na Internet.

Cada palestra terá 30 minutos de duração, mais 10 minutos dedicados a responder dúvidas dos artesãos. A estimativa de público é entre 100 e 200 participantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo https://www.eventials.com/sebraeminas/artesanato-em-foco/. Após confirmar a inscrição, o participante receberá um e-mail com as informações de acesso à plataforma de transmissão das palestras. Mais informações pelo telefone: (31) 3379-9181.

O evento ainda será uma oportunidade para apresentação da 7ª edição do Catálogo de Artesanato do Sebrae Minas, uma publicação digital que traz 212 peças utilitárias e decorativas feitas por 150 artesãos de 70 municípios mineiros.

Serviço

Artesanato em Foco

24 de novembro

14h às 18h

Link de inscrição: https://www.eventials.com/sebraeminas/artesanato-em-foco/

Programação

14h Abertura

14h15 às 15h00 – Oficina Fotografando Artesanato

Palestrante: Tibério França

15h às 15h45 – Oficina Composição de ambientes

Palestrante: A confirmar

15h45 às 16h30 – Palestra Tecer histórias, criar redes: utilizando a história como elemento de conexão com o cliente

Palestrante: Gustavo Nolasco



16h30 às 17h15 – Palestra Artesanato na Era Digital: Dicas práticas para a venda de produtos autorais nas redes sociais.

Palestrante: Paula Bento

17h15 às 18h00 – Apresentação do Catálogo de Artesanato Sebrae Minas

18h Encerramento



