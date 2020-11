Sábado, 28 de novembro de 2020, atualizada às 6h18

UFJF abre 15 vagas para mestrado profissional em matemática



Da redação



Termina no dia 18 de dezembro o prazo para inscrições no mestrado profissional em matemática (Profmat), voltado para professores da educação básica das redes pública e privada. Na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), são oferecidas 15 vagas para 2021. Presente em mais de 70 Instituições de ensino superior no Brasil, o Profmat é um curso de pós-graduação “stricto sensu” semipresencial, que atende ao conceito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), estimulando a melhoria do ensino da disciplina em diversos níveis.

Interessados devem se inscrever na página do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 76.

O Exame Nacional de Acesso (ENA 2021) do Profmat na UFJF acontece em duas fases. A primeira é composta por uma prova objetiva on-line, a ser realizada no dia 9 de janeiro de 2021, das 14h às 15h30. Já a segunda consiste em uma prova objetiva presencial, marcada para o dia 30 de janeiro de 2021, das 14h às 17h. Na impossibilidade da aplicação da prova presencial por razões sanitárias, a mesma será substituída por prova discursiva on-line, na mesma data e horário.

O resultado final será divulgado no site do Profmat até 26 de fevereiro de 2021.

Prevenção

Na hipótese de haver a prova presencial, será proibida a entrada e permanência do candidato no local de prova, definido por cada instituição associada, sem a utilização adequada de máscara de proteção à Covid-19 e demais regras sanitárias adotadas no processo. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante, desde a sua entrada até sua saída do local de provas. Será permitido levar máscara reserva para troca durante a aplicação e álcool em gel. Em caso de recusa de utilização adequada da máscara e cumprimento das medidas sanitárias da instituição associada, o candidato será excluído do exame e considerado reprovado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.