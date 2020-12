Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, atualizada às 10h20

Corpo de Bombeiros abre 40 vagas imediatas para níveis médio e superior



Da redação



O Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais anunciou 40 vagas para o curso de formação de Oficiais Bombeiros Militar e Oficiais da Saúde. O concurso conta com dois editais publicados, sendo o nº 01 com 30 vagas e o nº 02 com 10, voltados tanto para homens como mulheres.

O edital nº 01 do concurso Bombeiros MG oferece 30 vagas para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QO-BM), sendo 27 para candidatos do sexo masculino e 3 para candidatas do sexo feminino.

Esses pleitearão o posto de Cadete, assinando como Aspirante a Oficial, com remuneração mensal de R$ 6.519,44.

Também são benefícios:

Abono fardamento;

Assistência médico-hospitalar;

Assistência psicológica; e

Assistência odontológica.

É requisito específico a conclusão do ensino médio e ter entre 18 e 30 anos de idade.

Edital nº 02

As outras 10 vagas do concurso Bombeiros MG estão previstas pelo edital nº 02, voltadas para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-BM). As oportunidades são divididas da seguinte forma:



Fisioterapeuta: 1 vaga;

Médico (Clínica Médica): 4 vagas;

Médico Psiquiatra: 1 vaga;

Médico Otorrinolaringologista: 1 vaga;

Médico Pneumologista: 1 vaga;

Médico de Emergência: 1 vaga;

Médico Cirurgião de Tórax: 1 vaga.

É necessário possuir ensino superior completo na área pretendida mais registro no respectivo Conselho de Classe. O ingresso será feito como Estagiário do EPOSau, recebendo remuneração de R$ 5.014,17.

Requisitos gerais para entrar no Corpo de Bombeiros MG

O ingresso é feito por meio de concurso público para o curso de formação. Conforme o último edital publicado pelo CBM MG, para ingresso no curso era necessário possuir os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato;

Possuir idoneidade moral;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Ter altura mínima de 1,60m;

Possuir aptidão física e ter sanidade física e mental.

Inscrição

Os interessados em participar do concurso Bombeiros MG deverão realizar suas inscrições pelo site da banca organizadora. O período para se inscrever ficará aberto até 22 de dezembro de 2020. A taxa de inscrição será no valor de:

Edital nº 01: R$ 180,16;

Edital nº 02: R$ 200,56.

