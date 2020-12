Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, atualizada às 9h12

Petrobras oferece vagas para Programa Jovem Aprendiz em Juiz de Fora



Da redação



O Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) está com duas vagas abertas para Juiz de Fora (ver edital). O programa também disponibilizará vagas em Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Ipojuca (PE), Mossoró (RN), Natal (RN), Paulínia (SP), Santos (SP), Aracaju (SE), Japaratuba (SE) e Laranjeiras (SE). Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro de 2020.

O lançamento do novo modelo do PPJA reafirma o compromisso social da Petrobras. O Programa é uma importante ferramenta de qualificação profissional e de inclusão de jovens no mercado de trabalho e terá ainda mais importância neste momento de pandemia, contribuindo para a geração de renda em famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa oferecerá cursos profissionalizantes nas áreas de logística, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, tecnologia da informação e comunicação, segurança do trabalho e assistente administrativo. Os aprovados no processo de recrutamento e seleção receberão aulas de capacitação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e desenvolverão atividades de prática profissional nessa entidade formadora, cumprindo jornada de trabalho de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. A interação com a Petrobras se dará por meio de visitas técnicas, quando os jovens participantes do programa poderão conhecer as atividades da companhia.

O registro do contrato especial de aprendizagem na Carteira de Trabalho e Previdência Social dos jovens será realizado diretamente pela Petrobras e os aprendizes terão direito a salário-mínimo nacional, 13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. Este ciclo do programa terá duração de 18 meses.

Como se inscrever

Para se inscrever, é necessário ter entre 14 anos e 22 anos e seis meses completos, estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio. O participante deve estar cadastrado no CAD único do Governo Federal, ser beneficiário de programas sociais de âmbito Federal, Estadual ou Municipal. Também há vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade e adolescentes egressos do trabalho infantil. As inscrições devem ser realizadas pela internet, através do link https://jobs.kenoby.com/ppja.

