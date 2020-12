Terça-feira, 8 de dezembro de 2020, atualizada às 10h



Ebserh reabre inscrições de contratação temporária com vagas para o HU-UFJF



Da redação



A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou edital de reabertura de inscrições para a contratação temporária de pessoal visando o combate à pandemia da Covid-19. São três processos seletivos emergenciais (PSE), cujas inscrições podem ser realizadas via internet. No Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF), há vagas para médicos de Medicina do Trabalho, plantonistas e intensivistas.

O objetivo é formar cadastro reserva de fonoaudiólogos e médicos em 12 especialidades (Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina do Trabalho, Plantonista, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Anestesiologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Pneumologia, Infectologia, Nefrologia e Medicina Intensiva) para 20 hospitais vinculados. Já foram contratados mais de quatro mil profissionais temporários por meio das seleções emergenciais.

As listas de hospitais e suas respectivas especialidades podem ser conferidas pelos seguintes links: PSE 01/2020, PSE 02/2020, PSE 03/2020. Para se inscrever, o candidato deve preencher formulário eletrônico, anexar currículo, diploma e documentação comprobatória de experiência profissional.

Segundo o diretor de Gestão de Pessoas da Rede Ebserh, Rodrigo Barbosa, as inscrições foram reabertas para cargos com cadastro reserva já zerado ou próximo de zerar e cuja necessidade de convocação pode existir, a depender da demanda dos hospitais. “A contratação de profissionais temporários possibilitará a reposição do quadro de pessoal e o reforço necessário em áreas sensíveis para o combate à Covid-19. Como anteriormente, estamos trabalhando de forma planejada para haver tempo hábil para efetivar as contratações, caso seja necessário”, explica.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.