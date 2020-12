Terça-feira, 8 de dezembro de 2020, atualizada às 11h20

Senai disponibiliza vagas para aprendizagem industrial 1º semestre de 2021



Da redação



Estão abertas até o dia 18 de dezembro as inscrições para os cursos de aprendizagem industrial do SENAI. Serão ofertadas cerca de 1.500 vagas, em 19 cidades de todo o estado, em cursos como Processos Administrativos, Controle da Produção de Calçados, Confecção do Vestuário, Controle de Qualidade, Auxiliar de Logística, Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais, Manutenção Eletroeletrônica e Instalação Elétrica Predial, entre outros. O processo seletivo é composto por prova múltipla escolha de Matemática e Português previstas para 09 de janeiro de 2021.

Quem faz um curso de aprendizagem tem aulas teóricas e práticas nas unidades do SENAI. Mas, além disso, quando a empresa precisa contratar aprendiz, o aluno tem a chance de vivenciar o dia a dia de uma empresa do setor escolhido. Os cursos são gratuitos e oferecidos em diversos segmentos do setor produtivo.

Podem se inscrever jovens entre 14 e 24 anos, conforme as especificidades dos cursos. O jovem deve estar estudando a partir do 9° ano do Ensino Fundamental, EJA ou ter concluído o Ensino Médio. Os cursos têm duração de aproximadamente 12 meses. Na Zona da Mata temos muitas escolas SENAI. Veja aqui a mais perto de você e inscreva-se.

Processo seletivo unificado para os cursos de Aprendizagem Industrial do SENAI MG/ 1º semestre 2021

Inscrições de 07 a 18 de dezembro de 2020

Prova: 09 de janeiro de 2021







