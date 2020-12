Aberto edital de seleção de professores substitutos para ensino remoto emergencial

da Redação - 19/12/2020 10:38

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o edital nº 39/2020, de seleção de contratação de professor substituto para atuação no ensino remoto emergencial. São oferecidas 42 vagas, com remuneração de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, variando de acordo com o vencimento básico e a retribuição por titulação previstos para cada processo seletivo.



Para Juiz de Fora são 39 vagas, distribuídas entre as faculdades de Arquitetura e Urbanismo (duas vagas); Direito (duas); Educação (três); Enfermagem (duas); Engenharia (duas); Fisioterapia (três); Letras (três); Medicina (11); Odontologia (quatro); Serviço Social (uma); os institutos de Artes e Design (duas); Ciências Biológicas (uma); Ciências Exatas (uma) e Ciências Humanas (uma); além de uma para o Departamento de Ciências Humanas do Colégio de Aplicação João XXIII.

Já para o campus avançado de Governador Valadares são duas vagas para o Instituto de Ciências da Vida (departamentos de Medicina e de Nutrição) e uma para o Departamento de Administração do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, a partir das 14h desta terça-feira, 15, até às 23h59 de segunda-feira, 21, nos endereços eletrônicos destinados a cada um dos processos seletivos, presentes no anexo 1 do edital.

O candidato deve preencher Formulário de Requerimento de Inscrição e realizar o upload dos documentos solicitados: laudo médico (para candidato interessado em concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência); comprovação dos títulos; e documento único, com Memorial e Projeto de Atuação Profissional.

Após a realização da inscrição, será encaminhado e-mail automático de confirmação para o endereço eletrônico fornecido pelo candidato.

Processo seletivo

A seleção é composta por duas fases: prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Os resultados serão publicados nos sites previstos no anexo 1 do edital, no dia 18 de janeiro de 2021.