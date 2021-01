Transforma Minas abre três novas vagas com salários de até R$ 5,5 mil

da Redação - 05/01/2021

O Governo de Minas Gerais abriu três vagas para o cargo de controlador seccional das fundações Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais (Feam), de Arte de Ouro Preto (Faop) e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).



Os interessados podem fazer as inscrições até o próximo dia 15, às 11:59 (horário de Brasília). Os vencimentos vão de R$ 2.750 a R$ 5,5 mil.

Etapas

As etapa do processo seletivo são: inscrição, análise curricular, testes de aderência, perfil, motivação e entrevista.

ara se candidatar, os interessados aos cargos da Feam e Ipsemg devem ser servidores públicos efetivos do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais há, no mínimo, três anos; já para o cargo da Faop os candidatos devem ter experiência técnica comprovada de, no mínimo, um ano em gestão pública ou em auditoria.

Os demais requisitos para os cargos e outras dúvidas estão descritas no edital disponível no Portal do Transforma Minas.



Transforma Minas

O Programa Transforma Minas é uma iniciativa do Governo Estadual para aperfeiçoar o modelo de atração, seleção e desenvolvimento de profissionais para a administração pública. O objetivo do programa é assegurar que os profissionais que compõem os quadros de alto escalão do governo estejam aptos a enfrentar os grandes desafios que um estado com mais de 20 milhões de habitantes possui.

As seleções são realizadas por mérito, com base em um processo justo e aberto, por meio da divulgação pública de todas as oportunidades e etapas, além da possibilidade de participação de profissionais de todos os setores, desde servidores públicos até profissionais da iniciativa privada ou do terceiro setor. O Transforma Minas tem como objetivo consolidar-se como a política de contratação e desenvolvimento de pessoas para cargos de liderança de livre nomeação no Estado de Minas Gerais.