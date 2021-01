Rede Fhemig abre novo edital para contratações emergenciais

da Redação - 06/01/2021

O Governo de Minas abriu edital para prenchimento de vagas no Hospital Eduardo de Menezes (HEM), da Rede Fhemig.



São 52 vagas para profissionais médicos, enfermeiros e farmacêutico (ou bioquímico) para compor as equipes que estão atuando nos leitos de terapia intensiva destinados aos pacientes da covid-19.



As inscrições terminam nesta quarta-feira, 7, e podem ser feitas on-line. Acesse o edital neste link.

Descrição

Os médicos selecionados atuarão nas áreas generalista e ou como profissionais especializados nas áreas de terapia intensiva, infectologia, clínica médica, anestesiologia, pneumologia ou cirurgia geral.



Os vencimentos para médicos generalistas são de R$ 3,5 mil (15 vagas, 12 horas semanais) e de R$ 7 mil (7 vagas, 24 horas semanais).



Os médicos especialistas têm vencimentos de R$ 4.595,20 (14 vagas, 12 horas semanais) e de R$ 9 mil (6 vagas, 24 horas semanais).



O edital também oferece 9 (nove) vagas para enfermeiros, com carga horária de 30 horas semanais e vencimentos de R$ 2.645,82.



O chamamento inclui ainda uma vaga para farmacêutico, ou bioquímico, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos de R$ 3.464,43.



Para todas as funções, o edital prevê experiência em terapia intensiva.