Prefeitura abre processo seletivo para secretário escolar

da Redação - 09/01/2021 08:30

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou edital do processo seletivo para contratação temporária de secretário escolar para atuação nas unidades escolares e sede da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. As inscrições ocorrerão entre os dias 11 e 15 de janeiro, exclusivamente pelo site da PJF. Para participar, o(a) candidato(a) deve possuir ensino médio com uma das seguintes habilitações: magistério, técnico em contabilidade, técnico em administração, técnico em processamento de dados ou técnico em secretariado e/ou registro de secretário de escola de 1º e 2º graus.



O objetivo é a formação de cadastro de profissionais para atuação nas Unidades Escolares e sede da Secretaria de Educação de Juiz de Fora, mediante contratação temporária por excepcional interesse público. Os(as) candidatos(as) aprovado(as) serão convocados(as), com o surgimento de vagas, por ordem de classificação.

A documentação comprobatória deverá ser encaminhada de forma digitalizada e exclusivamente por meio eletrônico, através do link que será disponibilizado na página do edital no site da PJF, durante todo o período de inscrição. O edital reforça que não será permitido ao(à) candidato(a) reenviar a documentação. Após o primeiro envio, o sistema automaticamente bloqueará a tentativa de reenvio de documentos do(a) mesmo(a) candidato(a).

Conforme o edital, a comprovação do efetivo exercício no cargo de Secretário Escolar nas Unidades Escolares municipais e sede da Secretaria de Educação de Juiz de Fora será verificada diretamente pela Banca Examinadora, não sendo necessário, portanto, o envio de certidão de contagem de tempo emitida pela Prefeitura de Juiz de Fora.