Juiz de Fora tem 102 novas oportunidades de emprego. Confira

da Redação - 20/01/2021 10:12

Juiz de Fora tem 102 novas vagas de emprego nesta quarta-feira, 20 de janeiro. As oportunidades foram divulgadas no site do JF Empregos. Confira a lista e cadastre-se gratuitamente nas vagas que mais se adequam ao seu currículo.



Ensino Fundamental

Diarista (duas vagas)

Auxiliar de Produção (duas vagas)

Balconista (uma vaga)

Promotor(a) de Vendas (duas vagas)

Tosador de Animais (uma vaga)

Garagista (uma vaga)

Porteiro (uma vaga)

Costureira (sete vagas)

Auxiliar de Limpeza (uma vaga)

Rebobinador de Papel Toalha (duas vagas)

Ensino Médio

Consultor de vendas externa (dez vagas)

Servente serviço gerais (uma vaga)

Auxiliar de Caldeira (duas vagas)

Assistente de Relacionamento com Cliente (uma vaga)

Assistente Técnico (uma vaga)

Vendedor de Colchão (uma vaga)

Pedreiro (uma vaga)

Comprador (uma vaga)

Assistente Comercial (uma vaga)

Atendente de Suporte Técnico (uma vaga)

Representante de Atendimento (trinta vagas)

Atendente / Garçom (uma vaga)

Técnico em Segurança do Trabalho (uma vaga)

Operador (a) de Descarregamento de Minério (duas vagas)

Consultor(a) de vendas (uma vaga)

Instalador de Insulfilm (uma vaga)

Vendedor PAP (duas vagas)

Auxiliar de Montador (duas vagas)

Vendedora de Móveis Planejados (uma vaga)

Auxiliar de Operações (uma vaga)

Vendedor On line - Telefonia (uma vaga)

Letrista | Auxiliar de produção (cinco vagas)





Ensino Superior

Enfermeiro(a) Diarista (uma vaga)

Desenvolvedor (uma vaga)

Assistente de assuntos regulatórios (uma vaga)

Coordenador comercial (uma vaga)

Analista Fiscal (uma vaga)

Contador (uma vaga)

Propagandista médico (uma vaga)

Supervisor PCP (uma vaga)



Estágio

Estágio em implantação (uma vaga)

Estágio em Criação de Conteúdo (uma vaga)

Estágio Recursos Humanos (uma vaga)

Estágio em Administração (uma vaga)