Juiz de Fora tem 49 novas oportunidades de emprego. Confira

da Redação - 22/01/2021 07:26

Juiz de Fora tem 49 novas vagas de emprego nesta sexta-feira, 22 de janeiro. As oportunidades foram divulgadas no site do JF Empregos. Confira a lista e cadastre-se gratuitamente nas vagas que mais se adequam ao seu currículo.



Ensino Fundamental

Retista (uma vaga)

Passadeira (uma vaga)

Arrematadeira (uma vaga)

Mecânico de Suspensão (uma vaga)

Embalador (uma vaga)

Caseiro (uma vaga)

Carregador de transporte (cinco vagas)

Ensino Médio

Auxiliar de estoque (duas vagas)

Auxiliar de Vendas Externa (uma vaga)

Assistente Administrativo (uma vaga)

vendedor (uma vaga)

SDR / pré-venda - Prospecção de clientes (uma vaga)

Assistente de Backoffice (uma vaga)

Promotora de vendas.(uma vaga)

Promotor de Vendas (seis vagas)

Atendimento ao cliente (uma vaga)

Assistente Comercial Jr. (uma vaga)

Vendedor (uma vaga)

Auxiliar administrativo (uma vaga)

Atendente de Suporte Técnico (uma vaga)

Supervisor de carga e descarga (uma vaga)

Operador de maquinas (oito vagas)

Vendedora (três vagas)

Ensino Superior

Supervisor de Vendas (três vagas)

Assistente de RH (uma vaga)

Dentista Avaliador (uma vaga)

Gerente Comercial | Assunta (uma vaga)