HU divulga edital complementar de residência médica para início de atividades em 2021

por Agência Brasil - 25/01/2021

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/Ebserh) divulgou edital para seleção de candidatos ao preenchimento de duas vagas nos Programas de Residência Médica para Medicina de Família e Comunidade.



Podem participar do processo seletivo médicos e graduandos de medicina que concluam a graduação até o dia 28 de fevereiro. O período para inscrições, preenchimento e envio de documentos do currículo acontece entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A inscrição pode ser realizada no site da AREMG (www.aremg.org.br) e o valor é R$ 180. Para isenção de pagamento de taxa, os candidatos têm até o dia 3 de fevereiro para apresentar a documentação necessária.

A Residência em Medicina de Família e Comunidade tem duração de dois anos e é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova geral de conhecimentos médicos, com valor de 90 pontos, e a segunda composta por análise curricular padronizada com valor de 10 pontos. Após a somatória das notas de prova e currículo, serão considerados selecionados no processo seletivo até 20 (vinte) candidatos por vaga desde que tenham atingido a nota mínima para classificação. A prova será na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte.

A realização da prova escrita e a divulgação do gabarito acontecem no dia 18 de fevereiro, com resultado final previsto para dia 25. O início dos Programas de Residência será em 1° de março.