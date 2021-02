Fhemig abre vagas para contratações temporárias

da Redação - 03/02/2021 08:06

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com inscrições abertas para contratações temporárias em diversas áreas. As vagas são para a Administração Central (Belo Horizonte), a Casa de Saúde Santa Izabel (Betim), o Hospital Regional Antônio Dias (Patos de Minas) e o Instituto Raul Soares (Belo Horizonte).



Para todas as oportunidades, a Fhemig reforça que os valores mencionados nos editais são referentes aos vencimentos básicos, excluídas vantagens inerentes à função exercida e local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

Belo Horizonte

Para a Administração Central são oferecidas três vagas para engenheiro clínico (40 horas semanais / R$ 5.063,65), uma vaga para médico ginecologista/obstetra (12 horas / R$ 2.995,77), uma vaga para médico psiquiatra (24 horas / R$ 5.801,50), uma vaga para enfermeiro do trabalho (40 horas / R$ 5.063,65), cinco vagas para advogados (30 horas / R$ 2.645,82) e duas vagas para engenheiro orçamentista (40 horas / R$ 5.063,65).

As inscrições para esse processo seletivo se encerram no dia 15/2. O edital está disponível neste link.

Ainda na capital mineira, também há oportunidades para o Instituto Raul Soares. São oito vagas para médicos psiquiatras, uma vaga para médico anestesiologista e uma vaga para médico infectologista. A carga horária é de 24 horas semanais e, os vencimentos, de R$ 5.801,50.

Completam a lista para atuação no instituto uma vaga para assistente social (40 horas, R$ 3.464,43) e uma vaga para recreador educacional (40 horas / R$ 1.700,00). Saiba mais clicando aqui.

Betim

A Casa de Saúde Santa Izabel oferece três vagas para médicos clínicos (24 horas semanais / R$ 5.801,50), uma vaga para médico dermatologista (24 horas / R$ 5.801,50), duas vagas para farmacêuticos (40 horas / R$ 3.464,43) e uma vaga para técnico de enfermagem (40 horas / R$ 1.755,96). Mais detalhes podem ser conferidos clicando aqui.

Patos de Minas

O Hospital Regional Antônio Dias está com vagas abertas para diversas especialidades médicas, com jornada de trabalho de 24 horas semanais e com vencimentos básicos de R$ 5.801,50. São duas vagas para médico anestesiologista, uma vaga para cirurgião geral, cinco vagas para médico clínico, uma vaga para neurocirurgião, três vagas para médico ortopedista, uma vaga para médico radiologista e uma vaga para médico ginecologista.



Também há vagas para enfermeiro (área de atuação: farmácia hospitalar, uma vaga) e farmacêutico (uma vaga). Para essas funções, os profissionais irão atuar por 40 horas semanais, com vencimento básico de R$ 3.464,43. O edital pode ser acessado neste link.