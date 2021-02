Cursinho popular oferece 70 vagas para estudantes de Juiz de Fora

da Redação - 09/02/2021

O Cursinho Popular Garra da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu inscrições para o processo seletivo de novos estudantes. São oferecidas 70 vagas, sendo sete reservadas para candidatos com mais de 30 anos, 14 para ex-alunos do curso que não foram aprovados em provas vestibulares e 49 para ampla concorrência. As inscrições devem ser feitas até as 23h59, de 23 de fevereiro, por meio de formulário on-line.



Diante do cenário de pandemia, o processo seletivo será realizado remotamente e composto por cinco fases: a inscrição on-line, que é de inteira responsabilidade do candidato; uma prova diagnóstica com 50 questões de múltipla escolha em que são abordadas as competências de Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Interdisciplinares; um sorteio on-line para a fase de entrevistas; a entrega da documentação; e as entrevistas. Todo o cronograma, assim como os documentos exigidos, pode ser encontrado no edital.

Para participar da iniciativa, os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou finalizá-lo em 2021; ser oriundo de escola pública ou bolsista integral em escola particular; não ter curso superior completo ou curso superior em tecnologia; e possuir a mínima estrutura para conseguir acompanhar assiduamente as atividades, usufruindo de ambiente com acesso à internet e com algum dispositivo capaz de acessar às plataformas do Google Meet, WhatsApp e Google Drive.

É desejável que o estudante resida em Juiz de Fora ou tenha condições de deslocamento para o município diariamente, de segunda a sexta, quando for possível o retorno das atividades presenciais. Também é fundamental que o futuro estudante disponibilize sábados e domingos, predeterminados em calendário, para a realização de simulados obrigatórios. Em caso de dúvidas, recomenda-se que o interessado leia o Manual do Candidato.

A lista com os aprovados será divulgada pelas redes sociais do Garra no dia 2 de abril. Os candidatos serão informados por e-mail sobre a aprovação. Caso as vagas disponíveis na primeira chamada não sejam preenchidas, o Cursinho Popular irá disponibilizar outras listas convocatórias para os candidatos excedentes. A aula inaugural está prevista para ser realizada no dia 9 de abril, às 18h30 pela plataforma do Google Meet. O ano letivo terá início em 12 de abril.

Criado em 2017 com o intuito de democratizar o acesso à Universidade, o projeto de extensão conta com uma equipe composta inteiramente por voluntários, buscando trabalhar as demandas de processos seletivos como o Enem. Além das aulas preparatórias, são oferecidos materiais didáticos, monitorias, conteúdos complementares e simulados periódicos. O curso é gratuito e voltado para estudantes da rede pública de ensino ou bolsistas integrais de escolas particulares.