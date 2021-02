Funalfa abre inscrições para processo seletivo para contador

da Redação - 16/02/2021 11:02

A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abriu processo seletivo simplificado para contratação de técnico de nível superior I/contador. As inscrições serão nestas quarta e quinta-feira, dias 17 e 18, das 14h30 às 17h30, somente na sede da fundação, na Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, no Centro. São duas vagas, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.238,72.



O candidato deve possuir ensino superior completo na área de Contabilidade; registro no Conselho Regional de Contabilidade; experiência comprovada de, no mínimo, dois anos de atividade profissional na área da Contabilidade; e aptidão para o desempenho das atividades descritas na Portaria Municipal n.º 10.252, de 22 de dezembro de 2018.



O candidato deverá protocolar, em envelope lacrado devidamente identificado com nome completo e identificação do Edital, cópias dos seguintes documentos no ato da inscrição:



- carteira de identidade ou documento equivalente com o mesmo valor legal;

- currículo com comprovação das atividades nele descritas;

- disponibilidade de horário semanal - declaração pessoal;

- diploma registrado;

- inscrição no Conselho Regional de Contabilidade;

-certidão de Regularidade Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade;

- comprovantes dos Títulos referidos no item 4.1 deste Edital.



O resultado referente a este processo seletivo será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, no site da Prefeitura de Juiz de Fora, e afixado no quadro de avisos da Funalfa.