IF Sudeste MG oferece 131 vagas em cursos de pós-graduação

da Redação - 18/02/2021 09:28

O IF Sudeste MG abriu processo seletivo para

o primeiro semestre de 2021 e as inscrições podem ser feitas até 21 de fevereiro, pela

internet e de forma gratuita.



Para se inscrever, é necessário acessar o site da Copese, http://copese.ifsudestemg.edu.br, e clicar em área do candidato. É obrigatório que o candidato tenha CPF ou protocolo provisório; documento de identificação com foto: RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte; e e-mail.

Das 3.241 vagas oferecidas para o primeiro semestre deste ano, 131 são para os cursos de pós-graduação, nos campi Barbacena, Manhuaçu, Rio Pomba e São João del-Rei.

O Campus Barbacena oferece o curso de pós-graduação lato sensu em planejamento e gestão de áreas naturais protegidas. A pós-graduação lato sensu em cafeicultura sustentável é oferecida pelo Campus

Manhuaçu. No Campus Rio Pomba, as oportunidades são para o curso de pós-graduação lato sensu -

Master in Business Administration – MBA – em Gestão Empreendedora; e, na modalidade stricto

sensu, o Campus oferece vagas nos mestrados profissionais em ciência e tecnologia de alimentos e

em nutrição e produção animal. O Campus São João del-Rei tem duas opções de cursos lato sensu:

A pós-graduação em Didática e Trabalho Docente e a pós-graduação em qualidade de vida nas

organizações.

Há ainda 2.092 vagas para cursos técnicos; nas modalidades integrado, concomitante e/ou

subsequente; nos campi Barbacena, Avançado Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio

Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Avançado Ubá. Para cursos de graduação, há 993 vagas

nos campi Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e

São João del-Rei. Para o curso pós-técnico, são 25 vagas no Campus São João del-Rei.