Estado abre processo de convocação para professores de educação profissional

da Redação - 20/02/2021 09:24

A partir de segunda-feira, 22 de fevereiro, professores interessados em participar do processo de convocação para atuar em uma das escolas estaduais que disponibilizam a educação profissional poderão fazer sua inscrição em uma das unidades que oferecem os cursos. As inscrições deverão ser feitas presencialmente, sempre observando as normas e protocolos de vigilância epidemiológicas e sanitárias de prevenção da covid-19.



Os procedimentos para inscrição e classificação de candidatos constam na Resolução SEE nº 4.503, publicada nesta sexta-feira (19/2), na página 14, do Diário Oficial de Minas Gerais.

Conforme a resolução, o processo prevê a convocação de candidatos ao exercício da função de Professor da Educação Básica (PEB) Regente de Aulas dos componentes específicos dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (concomitante e subsequente), da Formação Técnica Específica do Ensino Médio Integral Integrado (EMII) e Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), e dos componentes da área do 5º Itinerário (Preparação Básica para o Trabalho e Empreendedorismo) do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), oferecidos na rede estadual de ensino.

Processo

As inscrições serão realizadas por curso técnico de Educação Profissional e por área da Preparação Básica para o Trabalho e Empreendedorismo dos cursos técnicos do EMTI por unidades de ensino.

O candidato deverá realizar sua inscrição pessoalmente ou por procuração na unidade de ensino que disponibiliza o curso de seu interesse. O preenchimento do formulário de inscrição é de responsabilidade do candidato, mesmo quando entregue por procurador. Será permitido ao candidato corrigir as informações durante o período de inscrição e, a cada correção, ele preencherá um novo formulário de inscrição, que deverá ser anexado ao anterior. Além disso, receberá um novo comprovante de inscrição. Todas as informações prestadas pelo candidato no processo de inscrição deverão ser comprovadas no ato da convocação.

Os candidatos serão classificados de acordo com as informações prestadas no último formulário protocolizado na escola que irá oferecer o curso de Educação Profissional de interesse dos professores.

Cronograma

Segundo a Resolução SEE nº 4.503, as inscrições dos candidatos e correção de informações no formulário de inscrição serão realizadas a partir das 8h de segunda-feira (22/2) e terminarão às 14h de sexta-feira (26/2).

Entre 26/2 e 2/3 será processada a classificação do candidato. Já a divulgação da listagem de classificação está prevista para o dia 2/3, a partir das 15h, na unidade de ensino em que o interessado realizou sua inscrição.

O período de protocolo do recurso pelo candidato contra a classificação contará a partir das 15h de 2/3 e vai até 3/3, no mesmo horário. A manifestação deverá ser feita na escola em que o candidato se inscreveu. A resposta aos candidatos dos recursos impetrados será divulgada no dia 4/3, a partir das 14h. A classificação final da listagem de classificação por curso também acontecerá no dia 4 de março.