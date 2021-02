PJF abre inscrições para contratação de psiquiatras, clínicos gerais e urologistas

da Redação - 23/02/2021

Estão abertas inscrições para contratação temporária, por excepcional interesse público, para atendimento em unidades de saúde do Município, de médicos das áreas de clínica geral, psiquiatria e urologia (Edital nº 429-SRH). O processo seletivo simplificado, aberto pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), ocorre em razão da atual situação de emergência em saúde pública causada pela pandemia da Covid-19. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 da sexta-feira, 26, exclusivamente pelo site da PJF.



Para participar, os interessados devem possuir curso superior em medicina e registro no respectivo conselho regional da área. O salário e a jornada variam conforme a lotação e a forma de prestação de serviço.

A documentação comprobatória deve ser encaminhada de forma digitalizada e exclusivamente por meio eletrônico, através do link disponível no site da PJF. O candidato deve estar atento ao envio da documentação, já que não será permitido ao (à) candidato(a) reenviar a documentação. Após o primeiro envio, o sistema automaticamente bloqueará a tentativa de reenvio de documentos do (a) mesmo(a) candidato(a). A comprovação do efetivo exercício nos cargos na Prefeitura de Juiz de Fora será verificado diretamente pela Banca Examinadora, não sendo necessário, portanto, o envio de certidão de contagem de tempo emitida pelo Município.

Tendo em vista que a seleção tem por finalidade a contratação temporária para atuação no combate à Covid-19, o edital veda a contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao coronavírus, ou seja, candidatos com idade igual ou superior a 60 anos se associado à diabetes, doenças crônicas pulmonares, neoplasia maligna, imunodeficiências, doenças cardíacas ou hipertensão arterial não controlada; candidatos com menos de 60 anos se associado com imunodeficiências, neoplasia maligna, doenças cardíacas, diabetes descompensada ou hipertensão arterial não controlada; além de gestantes em qualquer hipótese e responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, desde que haja coabitação.