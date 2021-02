IBGE disponibiliza 79 vagas em processo seletivo para Viçosa

da Redação - 26/02/2021 09:04

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com vagas abertas para a contratação de um agente censitário municipal, oito agentes supervisores e 70 recenseadores. A previsão de duração do contrato é de, no mínimo, três meses, podendo o prazo ser prorrogado de acordo com a duração da aplicação do Censo 2021.



As inscrições para a vaga de recenseador vão até o dia 19 de março, mediante o pagamento da taxa de R$25,77. Para as vagas de agente censitário municipal e censitário supervisor, as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março, neste site, e a taxa é de R$39,49.



Para o cargo de agente censitário municipal, de acordo com o edital, a remuneração será de R$ 2.100 e as inscrições podem ser realizadas neste link. Já o cargo de agente supervisor receberá R$ 1.700 e as inscrições podem ser realizadas neste link. Os recenseadores vão ganhar por produtividade, calculado de acordo com os critérios do IBGE, as inscrições podem ser realizadas neste link.