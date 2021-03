Prefeitura abre inscrições para contratação de técnico em edificações

da Redação - 03/03/2021

Estão abertas inscrições para contratação temporária de técnico de nível médio na área de edificações (Edital nº 430-SRH). As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) até as 23h59 de terça-feira, dia 9.

Os interessados devem ter 2º grau completo com habilitação específica, sendo diploma ou certificado de Técnico em Edificações, expedido de acordo com a legislação correlata e registrado pelo órgão competente, ou diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico em Edificações, além de registro no Conselho Profissional específico da área. A carga horária prevista é de 40 horas semanais e o salário de R$ 1.911,69.

O (a) candidato (a) que já realizou inscrições em processos seletivos anteriores da Prefeitura de Juiz de Fora e esqueceu sua senha, poderá resgatá-la, no momento da inscrição, através do ícone “Esqueceu sua senha? Clique aqui”, informando número do CPF e data de nascimento.

Os inscritos deverão encaminhar documentação comprobatória de forma digitalizada e exclusivamente por meio eletrônico, através de sistema disponível no site da PJF, durante todo o período de inscrição.

Cada candidato poderá enviar até dez arquivos, com tamanho máximo de 3 MB para cada arquivo. Serão aceitos apenas arquivos do tipo JPG/JPEG e PDF. O edital informa que não será permito ao candidato(a) reenviar a documentação. Após o primeiro envio, o sistema automaticamente bloqueará a tentativa de reenvio de documentos para o mesmo cargo.