Critt oferece bolsas para profissionais graduados

da Redação - 09/03/2021 09:31

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Energia Elétrica (Inerge) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrição aberta para seleção de bolsistas. As vagas são destinadas a profissionais graduados em Administração de Empresas, Economia, Engenharia ou áreas relacionadas à Inovação.



O candidato não pode ter vínculo de trabalho ou ser beneficiário de outra bolsa. É necessário ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes, além de ter conhecimento necessário sobre processos de inovação tecnológica, gestão de recursos provenientes de órgãos de fomento, habilidades de comunicação, inglês, expressão e negociação.

Bolsas em Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação

Captação de Recursos

O bolsista desenvolverá as atividades descritas no Plano de Trabalho (Anexo I), auxiliando na prospecção e proposição de projetos de P&D na área de Energia, nos âmbitos nacionais e internacionais. A bolsa tem duração de 12 meses e remuneração de R$ 1.600.

É desejável que o profissional tenha experiência com P&D no setor de energia, redação de projetos de P&D, prospecção de projetos de P&D nacionais e internacionais.

Para se inscrever, o candidato deve enviar o currículo Lattes e o comprovante de graduação para email gp.critt@gmail.com, até 18 de março, colocando “Edital 01/2021 – INERGE – Captação de Recursos” como assunto do e-mail.

Gestão

O bolsista desenvolverá as atividades descritas no Plano de Trabalho, auxiliando na Gestão do INCT de Energia Elétrica. A bolsa tem duração de 12 meses e remuneração de R$ 2.200.

O candidato deve possuir título de graduação nos cursos solicitados no edital, com no mínimo dois anos de efetiva experiência no apoio em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou inovação, relacionadas com as atividades do projeto.

Para se inscrever, o candidato deve enviar o currículo Lattes e o comprovante de graduação para email gp.critt@gmail.com, até 18 de março, colocando “Edital 02/2021 – INERGE – Gestão” como assunto do e-mail.