Prefeitura lança edital para contratar empresa responsável por concurso na educação

da Redação - 16/03/2021 18:40

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publica, nesta quarta-feira, 17, o novo edital de licitação visando à contratação da entidade especializada para elaboração, organização e realização do concurso. A concorrência ocorrerá no dia 4 de maio, às 9h30.



De acordo com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, “esse concurso é mais uma promessa de campanha realizada pelo nosso governo. O edital passou por uma revisão técnica e busca suprir as vagas existentes que foram abertas por aposentadoria ou morte. Todo o processo está sendo realizado visando à melhoria da qualidade no ensino público municipal”.

Estão previstas mais de 600 vagas, entre professores regentes A e B (PR-A e PR-B), Coordenador Pedagógico e Secretário Escolar. As mudanças necessárias, de caráter pedagógico, identificadas pela Administração foram tomadas e os trâmites internos realizados para conclusão e republicação do edital do processo de licitação. Entre as novidades na classe de PR-B, serão oferecidas também vagas para as modalidades de licenciatura em Teatro, Música e Dança, Música, além de Libras e Artes Visuais. “Os ajustes também tornam o concurso mais objetivo, além de otimizar os recursos a serem aportados. O nosso compromisso é o de realizar o concurso da forma mais célere possível”, reforça o secretário de recursos Humanos, Rogério Freitas.

A secretária de Educação, Nádia Ribas, explica que Juiz de Fora está há muito tempo sem um concurso público para o Magistério e é uma demanda da classe. “Por meio do concurso o profissional pode ter estabilidade, o que garante mais qualidade e cria nas escolas o espírito de equipe, com um trabalho mais consolidado. O concurso valoriza o profissional através de uma carreira focada na capacitação”, destaca.